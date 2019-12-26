高銀貸+多元支付，長群享享CITY新型態工作室 助創業

可以「同時工作、同時生活」的空間，被定義為「新時代複合工作室」，這類無法被單一定義的空間，滿足新工作時代趨勢下的工作與生活需求，非以往傳統的死氣辦公室，永遠的文件堆疊畫面，在新時代複合工作室裡，滿足了創造放鬆，調劑心靈的懶骨頭空間，又或是需要思考、創造靈感的個人空間，滿足之後，在起身繼續工作；你也可以在工作空間裡，因為手作文創的客製商品，弄髒了一身，或是因為拍了一天的業配影片準備的服裝需要整理，在工作室就可擺放洗脫烘洗衣機做清潔，節省了送洗及等待時間的成本，這類過去「想不到、不可能、不存在」的複合工作室，現在新北土城「長群享享CITY」幫你架構好「新時代複合工作室」，並協助買家與金融機構達成「高額銀行貸款」、「多元銀貸還款」雙優勢(見附表)，讓青創產業能用最輕鬆方式建立人生第一桶金，讓資產投資者能獲取優於金融機構的投資報酬率，自備甚至10％就可達成。

新時代複合工作室，可以這樣工作與生活

互聯網時代崛起，讓很多「新產業、新工作者」誕生，過去產業裡，沒聽過YouTuber、網拍賣家、直播主的這類隨網路而興起的工作，他們需要的是一個自我風格的直播複合工作空間。在工業跨入4.0新時代，也有許多仍與實體產品或原料緊密相關的「工業設計」工作興起，這類工作者，只需要一台高階電腦與良好網路環境，不必拘泥在固定的工作地點就可以國際作業，賺世界財富，他們更想要的是更多功能的複合工作室；一個文創產業的皮雕師傅，不受傳統拘束，跨越界限，跳脫框架的設計思維與手工製作，玩出皮革新樣貌，這類工作者也許需要的是「前店後廠」的複合式工作空間。

長群享享CITY-裕民、亞東「雙生活圈」

時代的變化，對於建築工作空間的需求也更講究複合性，位於新北市土城區全新完工的「長群享享CITY」，以「自備10％起，租不如買的新型態工作室」為訴求，在捷運板南線設計最美的工作室，為新時代工作者打造一座「新時代複合工作室」，規劃專屬10米寬林蔭道，打造近千坪庭園秘境綠地；讓你從繁華都市中的華麗轉身，走進靜謐。以地段來說，「長群享享CITY」步行約8分鐘可以抵達裕民商圈、捷運海山站，在生活、交通上都很便利，同樣約8分鐘車程時間，也可以抵達亞東科技文化城、土城交流道口、台64、台65號快速道路，快速前往大台北地區。

22-43坪精實坪數，新型態工作室興起

「長群享享CITY」打造複合型的工作型態空間，讓「無法歸類、不被定義、自創價值」的創意工作者，無須待在過往傳統拘泥商辦空間，也無須蝸居在小公寓、小套房內混亂的磁場辛苦創作，「長群享享CITY」以22-43坪的精實坪數，和新時代的工作者們一起化繁為簡；在輕省的空間中仍然擁有自己的衛生間與簡易小廚房。公設還有多功能會議室規格可以進行跨國連線會議，甚至打造6級耐震、超靜音環境、超開闊視野等各種超優條件，讓這類新型態工作室成為建築新商品。