上研設計助創新企業活化辦公室 激活員工創造力

擅長活化辦公室空間、彰顯企業文化與人文素養、並至力於人性與空間互動本質的上研設計，近期推出「NOWork」一站式辦公室設計，廣受業主好評。

員工即是「創新」提供的關鍵

近期作品是首家推出新無卡支付型態的日商公司，「創新與活力」無疑是新型態市場競爭力的關鍵要素，而均齡三十的年輕同仁是公司主力部隊，這也更加強調了同仁夥伴就是「創新力」的活力來源。因此，業主在2019年進軍台灣時，委託上研設計團隊設計規劃一空間彈性使用度高，並兼具日式＋美式混搭風設計感的開放式辦公空間，創造出符合流行趨勢的日式色系工業風。

不安於室—我的移動辦公城堡

上研團隊集結了許多巧思，巧妙地以「不安於室」的思考哲學，將「處處有座位、到處可辦公」的想法在空間裡娓娓實踐！弧形優雅的吧台區，隨時咖啡相陪！座落於建築物邊間的優勢，窗明几淨的靠窗座位區以日式榻榻米發想，可坐可臥或一杯茶！隔音性佳的辦公電話亭，為一臨時性的隱密辦公空間，也提供了絕佳的獨處冥想角落。靈活的空間運用造就了天馬行空的創意。這正是激活員工創造力的絕佳想法！

音量干擾不再 效率變高

隔音一直是辦公室設計的重要一環，現階段多採開放式辦公空間設計，同個空間裡易因長時間講電話或講話聲調，干擾到鄰座同事。設計師考量到目前普遍使用網路通話且通訊設備日益智慧化，例如手機可直接待接辦公桌話機來電等。因此，為其規劃目前蔚為風潮、隔音性佳的室內電話亭。電話亭既是設計的一環，更是解決座位間音量干擾的的利器。

開會沒座位 開放不浪費 集思發想的創意發源空間

「開會」=意見交流，討論就一定要坐在「椅子」上？！想像一群人比鄰而坐，專心的討論與提議心裡的想法……，在辦公區規劃出一個形同小舞台設計的區域，固定式家具適用於平時辦公，活動家具可多人排列錯落作會議功能使用，營造舒適放鬆或熱烈參與討論的氛圍。看似空曠的區域，在功能使用上卻是無限！