首付68萬起，限量20戶！新潤幸福莊園2挺你成家

台灣房市確定築底，交易量逐步回溫，中信房屋總經理張世宗2019年11月底提出觀點認為「目前主要經濟體貨幣政策皆朝向寬鬆方向行進，短期國內房貸利率調升機率不大，金管會規劃2020年第3季調降房貸最低風險權數，有助於行庫爭取更多房貸業務。2020年房市在國內金融面具備房市有利條件下，預估將維持微幅成長走勢」，各大開發商也紛紛讓利並祭出優惠付款搶攻自住客目光，例如位新北鳳鳴重劃區的新潤「幸福莊園2」，就推出「首付68萬、輕鬆挺成家」專案，現場銷售人員表示，「我們於農曆年前限量20戶，享有低首付的優惠。」現場銷售還透露「採取網路預定看屋的客戶，現場還會贈送7-11便利超商禮券。」

明年房市延續2019年溫和成長表現

市場預估2020年房市交易量將比2019年成長3％左右，2020年全台買賣移轉棟數預估將有30-30.5萬戶的交易水準。房地產已經看到「底部成型，緩步走揚」的趨勢。戴德梁行總經理顏炳立早在2019年3月就提醒自住買家，「2019年是台灣房市落底年，有自住需求的買方可以出來看房子了！當蛋白區房價已經下修到『自己舒服』的價格，買方就可以開始進場買了。」

「幸福莊園」一流團隊打造，熱銷八成五

以新北市鳳鳴重劃區約3200坪大基地的新潤「幸福莊園」建案為例，全案總銷售戶數達502戶，第一期245戶，第二期257戶，根據調查，目前已銷售達430戶左右，「2字頭」親民房價，啟用哈佛豪宅大師呂建勳建築設計，帝寶結構權威宋治中(日本一級建築士)，築內國際設計郭陞弘總監，以及上境設計許富居總監等豪宅御用建築團隊，規劃豐富完整全齡化公共設施，讓「幸福莊園」建案銷售成績達八成五以上，是區域成功銷售案例，現僅餘個位數戶，欲換屋的民眾可得加緊把握。

鳳鳴重劃區，公共建設帶動未來發展

鶯歌「鳳鳴重劃特區」開車至交流道僅需約5分鐘，往返台北、桃園非常便利，緊鄰動工中預計2023年完工的捷運三鶯線，與2024年啟用的「台鐵鳳鳴站」，形同是北桃樞紐，交通機能強勁，更擁有千坪的大公園及校園預訂地，散步就到鶯桃路商圈、傳統市場、連鎖餐廳、量販店、超市攤商、小吃店齊聚，生活採買一應俱全，整體宜居機能勝過鶯歌舊市區，房價又相對親民，非常適合首購族及新婚小夫妻。

「幸福莊園2」物超所值，限量優惠勿錯過

新潤「幸福莊園2」位於鳳鳴重劃區中心位置，享有校園第一排永久視野，近達未來的鳳鳴火車站，與1058坪的鳳福公園為鄰，新潤建設捐贈600萬給政府規劃大型「地景式遊戲場」，另規劃「全齡氧生宅」，包含防霾、淨水、空氣淨化等5大健康標配到府，讓住戶可以安心開窗，遠離pm2.5，高端建築的「當層排氣」、「衛浴分管」、「窗框防水」、「浴室7道防水工序」都是標準配備；此外，新潤提供專屬的「一年代管」、「三年免費WIFI」、「五年防水保固」，讓管委會接續後，社區營運得已無縫接軌，為讓住戶往返北桃能更輕鬆，社區還有免費接駁巴士往返鶯歌及桃園火車站，讓首購族群以「2字頭」親民價，獲得優異的生活品質，十分物超所值，「新潤幸福莊園2」於農曆年前，祭出限量20戶「首付68萬、輕鬆挺成家」，要搶要快。