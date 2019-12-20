三重地王 精品飯店宅首選

花園酒店飯店品牌推手，再造都市精品飯店宅

30年老字號建商「慶泰地產」，延續上一代的勤懇樸實，跨足台北花園酒店、慶泰大飯店、倉儲、地產三大領域；「以創新、效率、真誠服務，為居住者創造幸福美好的生活。」是慶泰地產一直堅持的品牌理念，秉持安心住宅的社會責任，認真苛求每一棟建築與產品。這次嚴選三重市中心最好的地段，攜手「長昇建設」以豐厚的建築實力加上飯店規劃的貼心理念，更榮獲銀級綠建築標章，超越區內的住宅思維，打造未來節能環保精品飯店美宅。

三重鑲金門牌市心價值，捷運+商圈+影城+公園

便利性是不少通勤族、置產族購屋的主要條件，「長隆天美」雄踞三重市中心，台北橋捷運站2分鐘走路就到，10分鐘轉個彎台北車站商圈，同時匯聚重新正義商圈、三和夜市、大同南路商圈，正對天臺影城、鄰近三重運動中心、大智公園與大台北都會公園，逛街購物、休閒娛樂、通勤往返都很方便！ 這一次，輕鬆買到捷運宅、商圈宅、飯店宅，三宅一生，更是未來房價增值最好的首選。

崗石淬鍊永恆建築，精湛工藝完美國際品味

「長隆天美」整體外觀以崗石基座大器打造，讓回家成為一種驕傲!更深知建築安全是幸福生活最根本的保障，全棟採用「雙層雙向繫筋綁紮工法」，較一般建築結構韌性提高2.7倍；採用瑞典進口防疫吸氣閥、當層排氣等，讓空氣常保新鮮；嚴選國際精品建材，日本TOTO衛浴、鵝牌氣密窗、業界首選林內餐廚、3M頂級濾水器、喜特麗烘碗機、德國BLUM五金、LG時尚人造石流理檯面…..細心挑選名流配備，輕鬆擁有星級飯店的尊榮享受。

「長隆天美」小檔案：

鑑賞專線：02-2987-2300

接待會館：新北市三重區重新路二段49號

建照號碼：105重建字第049號

投資開發：長隆建設股份有限公司

關係企業：慶泰大飯店、台北花園酒店、三禾倉儲

建築規劃：陳金水建築師事務所

工程營造：成功營建

公設規劃：相即設計

慶泰地產：https://www.galadeveloper.com/

官方網站：https://29872300.com/