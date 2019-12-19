內湖五期明美公園西側純住案 遠雄700多戶拚最後5戶CLEAN

內湖五期住宅重劃區鄰近內湖科學園區、松山機場，接壤信義計畫區，位於潭美國小跟明美公園中間，街廓方正且道路筆直，近年成了豪宅聚落。有部分網路酸民拿五年前市長大選的內湖南港黑壓壓言論指稱五期點燈率低，但在地仲介指出：「內湖五期多是有國際背景的買主，空中飛人的生活型態，不會365天住台北。」此外，遠雄建設在當地住宅區推出的14個建案，成屋700餘戶，也悄悄賣到最後倒數5間，「可以說，內湖五期是台北市最低調的熱銷區。」

遠雄房地產行銷協理曾楚騏表示，內湖5期重劃區以1.2萬坪的明美公園為界，分出西側住宅區及東側商業區，住商分離，住宅區面積僅有8.1公頃，扣除道路等公共設施後，僅有4.3公頃，車輛僅能由行善路進出，形成北市少見的封閉型社區，少有外車進出，過去都推中大坪數高規格案，綠覆率高達65%，建築物退縮4至5米，規劃林蔭步道吸引偏愛環境寧靜、重隱私的高端特定客群。

曾楚騏指出，內湖5期重劃區為台北市最後一塊尚在開發的重劃區，目前開發成熟度逾八成，相當稀有，賣一戶少一戶。在歷經2014、2016年兩波房市景氣修正後，區內推案都改走中小坪數，反倒是樓中樓、露台戶和近百坪的特殊房型，更可遇不可求。

遠雄是內湖五期掌握最多筆土地的建商，從「四季妍」開始陸續推出「香堤苑」、「金華苑」、「富仕苑」、「交響苑」、「奧斯卡」、「米蘭苑」、「御東方」、「三名園」、「紐約」、「晴空樹」等14個系列建案共計逾700多戶，目前多已完銷交屋，手上成屋僅餘潭美國小第一排「遠雄賦邑」8樓的大露臺樓中樓、造型獨特的「遠雄晴空樹」11樓的94坪，兩戶特殊大戶，和「遠雄峰邑」3戶中高樓層46坪三面採光正3房，年底要拚上述最後5戶成屋完銷Clean。目前結構體銷售中的「遠雄常御」，規劃40、50坪，銷售已破六成，是遠雄在內湖五期的最後一塊基地，明年成屋階段將進入最後強銷。