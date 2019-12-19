商圈移轉進行式 「日勝好市吉」成創業新大陸

據商仲業者指出，近年台北東區吹起熄燈潮，不少商家企業都在尋找新巢，而板橋區擁有豐沛的人口紅利，自然成為商機新沃土，普遍的發展據點也從府中、湳雅等一級戰區，逐漸移往尚未飽和的潛力市場，譬如位於浮洲合宜社區1F的「日勝好市吉」商城，近擁20,000名現成住戶的人口紅利，近期受到創業族的青睞。

由日勝生活科技投資建設，基地面積約33,360坪的「日勝好市吉」，公設比約29%，全區規劃有34至68坪的獨立庭園辦公室，總價僅1700萬起，另有30至70坪的金店面，並一致享有高達6米的垂直樓高，讓儲貨空間大幅上升。而這類中小坪數的商業空間，也是創業新鮮人的發跡首選，適合電商、文創、創意工作室、律師樓、事務所、診所等業別進駐。今年6月亦有台商徐福記家族大手筆購下逾260坪的商業設施，對此地的發展前景信心十足。

大品牌押寶金商圈，商娛住辦機能到位

在「日勝好市吉」A3區中，統一集團全新「Big7」複合超商有別於一般的7-11，裡面集結了博客來實體書店、「!+? CAFE RESERVE」不思議咖啡與烘焙坊等全新服務。這是繼「Big7」設點仁愛圓環、公館商圈等北市精華區後，首次登陸新北，旋即選擇浮洲作為第一站，讓這裡成為上市集團指名的潛力明星商圈。

除此之外，基地內還設有浮洲最大的全聯福利中心、連鎖咖啡霸主路易莎、炸雞店胖老爹等各連鎖企業，讓商、娛、住、辦各項機能悉數到位，自成一座微型城市。在這開店的老闆表示，有大品牌為你做市場分析，人潮與商機自然無庸置疑；地產業者也說：「不少有商辦需求的創業者，看上未來的發展潛質，都趁早來瞭解行情。」

在交通層面，從「日勝好市吉」走到亞東醫院站只需900公尺，搭乘板南線到台北車站也只要17分鐘，商城周遭還有26條公車路線、浮洲火車站、社區電動巴士與Ubike；開車族則可走台65線串連新北5座行政區，或接北二高開往全台各縣市。強大的交通機能，能夠滿足做生意走南闖北的需求，讓浮洲成為板橋超夯的創業熱點。

樓高6米庭園辦公室，上班族的森態大室界

「日勝好市吉」限量釋出34-68坪的「庭園辦公室」，總價僅1700萬起，室外更加碼一整座專屬庭園，為上班族隔絕外界塵囂，濃綠的景深亦可為身心減壓。此外，庭園又如同一台天然的造氧機，隨時為室內吸碳釋氧、趕走愛睏空氣，最吸引SOHO族、設計師及創意工作者在自然中醒腦醒創意、尋找新靈感。

除了綴滿花草的美麗窗景，「日勝好市吉」還享有6米樓高的寬天富地，不僅能靈活調度裝潢，更獲得充分的開窗採光，讓上班成為一種享受。室內設有獨立樓梯與合法夾層，使儲貨空間大幅升級；亦可將夾層作為彈性用途，禮賓待客、工作商議可利用，倘若公司未來小幅擴編，也無需費心另覓空間。接待中心：新北市板橋區合宜路7號 洽詢專線：（02）8275-2233，官網： https://goodcity.tw/

社區另有青創進駐優惠計畫，有意創業的青年請進：

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