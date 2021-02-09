暐世佈局藍海有成!隧道盡頭見曙光

暐世生物科技（4197）前幾年面對已呈現一片紅海的血糖檢測市場，即積極規劃如何在現存的紅海市場空間內能仍具競爭力以及尋找另一片藍海新天地，經這幾年致力於調整製程、降低成本，並積極開發藍海市場高毛利血酮產品，已於2020年對公司獲利產生助益。

暐世深諳惟有不斷開發藍海市場、推出高毛利新產品才能在業界立於不敗之地，因此，繼推出血酮體外檢測系統後，緊接著推出尿酸體外檢測系統，並於今年（2021）將推出具有競爭優勢短測試秒數、少指尖血量的膽固醇體外檢測系統。除此，暐世擁有多國專利（歐盟、英國、德國、荷蘭、法國、西班牙、義大利、波蘭）之玉米黃素菌種，發酵新廠已在去年年底佈建完成，發酵產物「天然玉米黃素」可望在視力保健市場開創出新紀元，對暐世在未來營收及成長均有機會報捷。

另外，保養品部門已開發之「Ollantein ® 精華霜」，在勇奪2019及2020兩年「MONDE SELECTION 世界品質評鑑大賞－金獎」後，產品開發技術受各界的青睞，公司也在去年第四季將業務重心除原來之代工外，並加強自有品牌的銷售，除原有品牌 Coresence已在實體通路門市、電商平台、網路銷售外，近期更開發新品牌-ANGERA（安潔菈產品如圖示）專業推廣於醫美、salon護膚加盟，期望在多元管道銷售下，對後續公司的營運更增添助益。由於暐世對技術的創新，專利的研發不遺餘力，並對產品開發不斷的推陳出新，讓公司隨時保有競爭力，這也是企業永續經營的不二法門，咸信暐世在多元核心技術加持下將產生加乘效果，讓未來營運榮景可期。