疫情告急萬人恐隔離 透過AI幫助追蹤感染者

「無症狀感染者」使得COVID-19被科學家們稱之為最狡猾的病毒，是世界各國政府最頭痛的防疫問題之一。台灣擁有世界級防疫能力，但因為近期本土群聚感染事件，疫情突告升溫。由於病毒於潛伏期無法透過篩檢發現進而防止持續擴散，受隔離影響的人恐攀升至13000人，堪稱台灣防疫以來最大考驗。美國最新研究論文指出，人工智慧能有效分析追蹤潛在感染者進而防止持續擴散，背後居然是台灣團隊。

AI大數據新創公司美商訊能集思（Synergies Intelligent Systems）是一家AI大數據新創公司致力於打造增強分析技術，降低數據分析的門檻。該公司和德國漢堡大學人工智慧研發團隊於科學期刊《Scientific Reports》上發表了最新研究成果:透過機器學習演算法，能把城市中人群的移動資訊(GPS)和已知的確診病例資料自動交叉比對做出預測分析，將能辨識出人群中最有可能傳染COVID-19病毒的無症狀感染者，大幅縮小隔離的規模以及其帶來的經濟影響。

創新技術可有效減少隔離人數

Synergies執行長張宗堯博士表示，使用人工智慧演算法技術，未來各國政府除了更可以掌控疫情動向，還能夠找出真正需要隔離的人，將隔離的範圍精準地縮小至3％-5％，有效地減少病毒的影響。這樣的技術同時能快速找到短期之內感染十人以上的超級傳播患者，可以幫助疾病管制署優先安排疫苗供應的集中地點，防止疫情持續爆發。

大量且長期的檢疫隔離將嚴重影響社會功能及經濟活力。圖／業者提供

該技術透過使用者手機上安裝的應用程式分享GPS資訊，追蹤位址，在有可用的相對應地圖時，精準度將能達到一公尺。「移動的數據就是從行動數據搜集來的。」Synergies的AI工程師劉尚青表示，如果可以使用GPS以外的數據來建立人與人之間的互動關聯，結合人臉辨識系統或室內定位技術，將能提高演算法預測的準確性。

整合日常數據增加精準度

可持續學習的個體機率推論（Continuous Learning and Inference of Individual Probability，CLIIP），將優先考慮無症狀感染者帶來的影響，大幅提高追蹤的準確性。此算法還能整合日常數據，例如信用卡交易、公共交通數據和建築物攝影機等等。提高CLIIP判斷人們接觸的時間和頻率，以及它們之間的實際距離的準確度。

該算法還可以將戴口罩、洗手等健康資訊考慮進去。「這些資料可以讓使用者透過數位介面提供，也可以使用其他感測器來搜集。」Synergies的產品總監柳可芸表示，這將使CLIIP的預測更加精確。



人工智慧助力防疫

CLIIP還能根據疾病狀況，例如容易感染、隔離、接觸、感染、住院和康復等，對人進行標記。「使用這些標籤，我們就能開始去了解病例與周圍環境之間的關係。」 張宗堯博士表示，數據分析能提供更多資料賦能政府和機關對疫情掌握度，通過規模化的作法及政策來降低COVID-19對社會及經濟的影響。

訊能集思由張宗堯博士在2016年創立於美國波士頓，核心AI技術源于麻省理工學院。全球首創JarviX自然語言智慧企業決策平台，透過頂尖AI增強分析技術，降低大數據分析門檻，讓任何人都能使用數據分析做決策依據，輕量化企業冗長的分析流程，並大幅提升企業數據決策品質和速度，加速企業數位轉型。

2019年，Synergies被Gartner評選為亞洲四大最酷AI供應商之一，多次獲得國際獎項認證。JarviX應用橫跨多領域，包含製造業，金融業，零售業，能源業。更多Synergies最新資訊可上台灣官網瀏覽。https://www.synergies.com.tw/