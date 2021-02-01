台灣康匠「春節金句口罩」表心聲 巧妙回應過年社交

年節假期將近，也是與家人朋友歡聚的時刻，時逢疫情期間，防疫不能鬆懈，還是得將口罩戴好戴滿，才能保護自己及家人的健康。雖然在生活上落實了防疫精神，但與家人之間難免有疏離感，這時候就需要有趣的「春節金句口罩」來表你心聲。

台灣康匠推五款特色金句口罩。圖／業者提供

口罩大廠台灣康匠近日推出限量三萬包的「匠心春節金句口罩」，共有五款特色金句「麥擱問啊」、「恭喜發財」、「紅包拿來」、「必中樂透」、「哇尚贏啦」，都是年節期間超好用的超級金句，五款金句口罩隨機放入袋中，讓消費者購買後全憑手氣開袋。

其中「麥擱問啊」一戴上，立刻接招長輩問的任何問題，常見的就是「何時結婚啊？」、「賺多少錢啊？」、「什麼時候生小孩？」等，戴上金句口罩，還可輕鬆化解與長輩互動的尷尬感。還有這款「哇尚贏啦」絕對是牌桌上必戴的金句口罩，年節期間難免跟親朋好友摸了兩把，除了靠運氣爭取贏的機會外，利用金句口罩也能營造氣勢，招來好運氣。

台灣康匠「金句口罩」，符合醫用標準，民眾戴得更安心。圖／業者提供

「匠心春節金句口罩」符合醫用標準，高品質色調採用環保油墨印刷，產品經得起檢驗，無須擔憂致癌偶氮色料，MIT台灣製造品質保證，讓民眾戴得更安心。

「匠心春節金句口罩」新上市，7-ELEVEN門市獨家販購。