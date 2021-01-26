尖端醫攜手新光醫院免疫細胞治療 癌末曙光

尖端醫(4186)投入細胞治療再傳捷報！該公司18日宣布，與新光醫院合作申請以自體免疫細胞（CIK）治療「實體癌第四期」計畫案過關，這是繼前年八月起與花蓮慈濟醫院取得全台第三張免疫細胞治療許可後，第五次通過衛福部特管辦法的認可，也是新光醫院首件細胞治療許可案。

癌症是國人十大死因第一名，依國健署2018年癌症發生資料顯示，大腸癌是十大癌症之首，連續十三年蟬聯第一，另女性肺癌新發生人數首度超過大腸癌；所以，當家人被診斷出癌症後，在治療過程，對於病人及家屬身心上皆承受極大的煎熬。

新光醫院主任賴泓誌表示，免疫細胞治療是新的治療方式，病患可以維持好的生活品質。圖／新光醫院提供

新光醫院精準醫學中心主任賴泓誌醫師表示，與尖端醫合作通過的實體癌第四期治療計畫包括肺癌、食道癌、胃癌、大腸結腸癌、乳癌、肝癌、腦瘤、腎臟癌等癌症可提供患者更多選擇機會。

新光醫院精準醫學中心將與病患並肩作戰，針對病患制定「個人化」癌症治療策略，精準檢測與細胞治療可輔助傳統治療方式的不足，經醫師評估後，以「細胞激素誘導殺手細胞」（CIK細胞）誘導免疫系統殺死癌細胞，適合與其他化療藥物、標靶藥物或免疫藥物併用。

對於逐年增加的癌症患者，尖端醫推動細胞治療對抗癌症，依據特管辦法，不僅通過四期實體癌計畫，經標準治療無效第一期至第三期實體癌計畫也已獲得核准，日前更取得骨髓間質幹細胞製備核准，可治療脊髓損傷等適應症，是國內少數同時佈局幹細胞與免疫細胞治療領域的細胞應用公司。

尖端醫依循特管辦法提供合作醫療院所全方位服務，包括「特管送件、教育訓練、專人服務、專人傳送及專業製備」等五大服務優勢，規劃未來海外發展將以東南亞為主、大陸為輔進行細胞整廠輸出，提供實驗室建置、軟硬體協助等服務。