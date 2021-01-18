婦女醫學 是長照未來要加強的領域



我國的國民平均壽命，依內政部108年的統計報告：男性是77.7歲。女性84.2歲。因此一般來看女性的壽命都比男性來得長，相對的長照的需求量是女比男多，而在婦女醫療上，也需要有特別的專業參與。

國內專為研婦女醫學專家愛麗生醫療集團潘俊亨院長表示，婦女在老年照護上的特殊性。女人的生命年齡比起男人要長，高齡女性的長照人口未來勢必超過男性。年長女性在生理上的變化和健康照顧方面的需求和男人有許多不同之處。譬如，女性的骨質疏鬆症比男人嚴重且多見，對於鈣的補充及鼔勵運動很重要。

高齢女性漏尿及壓力性尿失禁是普遍的現象，必須長期復健或手術治療。而男性這方面的問題遠不及女人嚴重。女性的憂鬱症人囗遠遠超過男性，必須更重視她的心理輔導及藥物的治療，又女性的失眠症及吃安眠藥的情況也很普遍而多過男性，高齢女性在高血壓、高血脂症及糖尿病也因為荷爾蒙衰退而快速增加等等。

潘俊亨理事長和劉伯恩理事長一致呼籲，政府在推動長照政策，務必也要關注到婦女體質有別於男人的特殊性，針對這些特別性加強関注，讓長照政策更臻完善。

蘆洲區永德里 里長 陳宥安。圖／業者提供

在愛麗生集團的尾牙盛會中，熱心參與長照志工的蘆洲區永德里陳宥安里長也表示，在地化，居家化的長照是未來的趨勢，而為了提升長照水準一定要有專業醫療的介入，因此陳宥安里長特別建構了關懷銀髪族的急難救助機制。而潘俊亨院長為了提升長照的橫向關係，也參與了中華婦幼健康促進協會屬下北區十一個公托育嬰中心，實際融入優質的醫療照護！

長照醫學會理事長劉伯恩。圖／業者提供

劉伯恩表示，婦女專業的長照醫學領域還有許多努力空間，期待有更多專業的醫護人員能夠一起參與研究的行列，也共同為我們的婦女朋友的健康來打拚。