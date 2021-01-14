愛爾麗總裁常如山霸氣捐助 新北罹癌少年削臉保命醫療費

新北市一名14歲許姓少年3度罹患癌症、9歲復發，到14歲現今又惡化，左臉的牙齦跟牙齒已被癌細胞啃光，要削去大部分的左臉才能保命，手術加住院、化療的費用高達80萬，但其父親的戶頭只剩400元，完全無力負擔。愛爾麗醫美集團總裁常如山得知即伸出援手，霸氣地說「少年接下來這一年的全部醫療費用，我們全出！」

許爸爸看著兒子長年受癌症折磨，他經常祈禱，「求老天拿我的命跟兒子換，不要再讓孩子受苦」。圖／業者提供

曾擔任廚師的許姓爸爸表示，跟前妻離婚時兒子才2歲，由他獨自扶養，沒想到兒子在7歲被診斷出臉部長了惡性腫瘤，他拿出所有積蓄陪伴兒子度過痛苦的治療，結果9歲病情復發！許爸爸四處奔走尋找基金會、跟親友借錢，總算又熬過為期2年的治療，但好景不常，去年滿14歲的兒子再次被診斷出惡性腫瘤，只能再回台北馬偕治療。

14歲許姓少年3度罹患癌症，過去以削去部分左臉，再用左小腿骨頭進行臉部重建，如今臉部又得動刀，換削右小腿的骨頭來做臉部重建。圖／業者提供

許姓少年9歲動刀時，被削去部分左臉，還用左小腿的骨頭進行臉部重建。這次被安排於本月20日進行手術，除了要削去更大面積的左臉，還要犧牲右小腿的骨頭來進行臉部重建…且手術費粗估約20萬。此外，接下來一年的住院、化療等醫藥費用大約需60萬，但許爸爸的戶頭只剩400元，已經不知如何面對困境。

愛爾麗醫美集團得知消息，執行長立即與許爸爸聯繫並給出承諾，「少年接下來這一年的全部醫療費用，我們全出！」據了解，愛爾麗醫美集團長期捐救護車、復康巴士、出錢出力幫助全台各地的兒福團體，在去年9月5日愛爾麗在台南文化中心舉辦防疫公益演唱會，多達11位藝人共襄盛舉，門票收入全部捐出做公益，再自掏腰包拿出1千萬捐給多個弱勢團體。

愛爾麗醫美集團長期捐救護車、復康巴士、出錢出力幫助全台各地的兒福團體。圖／業者提供

愛爾麗醫美集團總裁常如山有4個孩子，得知許姓少年的處境，格外心疼，他深刻體會許爸爸的痛，因此決定動用資源盡力協助，處理醫療費用等後續事宜，令許爸爸感動不已。新北市社會局社工科科長劉文湘表示，由於各大醫院皆設有的愛心基金，馬偕醫院已補助8萬元醫療費，加上民眾、民間團體的捐助，許爸爸回應社會局，稱資金已經籌足，不需要再募款，感謝大家的關心。