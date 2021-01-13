生展生技擔任金穎生技私募應募人 與金穎生技共拓微生物發酵全球市場



金穎生技(股票代號：1796)於110年1月12日召開董事會，決議發行私募普通股12,000仟股，私募價格每股22.82元，募資總金額為貳億柒仟參佰捌拾肆萬元。生展生技(股票代號：8279)亦於同日召開董事會，決議參與金穎生技現增普通股私募案，完成後將持有增資後之股權達30.08%，並成為其最大股東。

金穎生技為微生物發酵之國際級專業研發量產的整合服務廠商，在微生物發酵量產製程放大技術擁有豐富的經驗，並在原有的2套50噸級及2套55噸級發酵量產工廠的基礎下，2020年開始規劃並興建一棟獨立廠房，預計購置2套66噸級全自動發酵設備，以及完整的下游純化生產線，包括離心、過濾、萃取、濃縮、透析、層析、冷凍乾燥、噴霧乾燥等大型設備。此新廠以符合歐美生技產業規範而設計，並以國際市場為主要目標。

生展從事原料藥、藥品級乳酸菌素材以及特色劑型機能保健品之生產，以藥廠級研發製造能力，從事原料藥及保健營養食品之研發與生產，為國內益生菌保健產品之領導廠商。生展完成此次投資後成為金穎第一大股東，雙方分享與整合研發、設備產能等資源，生展可擁有更穩定且信賴的原料供應來源，並降低未來發酵設備資本支出；金穎則獲取生展在特殊劑型開發、產品功能性驗證和醫藥方面臨床試驗等豐富經驗，運用於未來開發的新保健素材，強化原料的應用及獨特性。經由彼此的優勢結合，兩家公司合作共同開發拓展微生物發酵及保健品國際市場，以助於市場及產品的推廣與銷售。雙方可從上游的原料發酵量化生產、到中游的客製化配方設計與特殊劑型製造，以及下游之產品設計與行銷，為客戶提供一條龍的整合服務。

本次私募案係雙方在股權投資基礎上，締結策略聯盟加強合作，預期可結合雙方專業優勢，深化互惠關係，藉以擴大經濟規模、降低成本，提昇經營效率並朝向精準健康的國際趨勢發展，共同拓展微生物發酵運用之全球市場，創造互利雙贏局面，並提升股東權益。