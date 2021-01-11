長照社區化 居家化 智能化是未來的趨勢



為了因應2025年超高齡社會的來臨，長照醫學會今天在馬偕紀念醫院舉辦了2021年春季專科醫師暨研究學術研討會。該研究會主題聚焦在如何落實長照服務社區化、居家化、及智能化。在法規面方面，台灣高等檢察署主任檢察官朱兆民在會中表示，如要有效提升長照產業的品質及水準，一定要制定合乎時代潮流的智慧醫療法，讓長照產業的轉型及提升有務實的法源。而另外一個必須加強的就是長照專科醫師的建立，因為唯有專業人員的參與才是安全長照及完美長照的基礎。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩。圖／業者提供

劉伯恩指出，受到最近疫情影響，長照在地化，居家化已成為未來長照的趨勢。為了彌補未來2025年超高齡社會的人力缺口，長照DIY化的落實是居家化及在地化的基礎，因為由於出生率大幅低於老年化之快速變化，人工勞力的缺口一定要藉著提高長照DIY化比率才能達成。

本次學術論壇的籌備成員之一中國醫藥大學中醫學院院長孫茂峰教授表示，中醫在長照服務量已有日漸上升的趨勢，而中西跨領域的多重用藥比率也是有日漸增加的趨勢，因此如何結合中、西、牙跨領域的整合共診是未來長照必須重視的議題。

馬偕紀念醫院中醫部部長陳光偉。圖／業者提供

本次主辦單位之一馬偕紀念醫院中醫部部長陳光偉表示，長照醫學是一門涵蓋多元領域的專業科目，需要中、西、牙醫等一起來共診，而馬偕紀念醫院在這方面除了有豐富的臨床經驗外，也會加強基礎醫學的研究，讓長照醫學可以有效的提升未來長照3.0的專業品質及水準。

陳光偉部長進一步表示，目前醫學中心已開始積極參與中醫長照的居家療謢的工作，而且也開始積極培養專科醫師的訓練，落實長照專業及在地化的目標。此外，中醫部已建立了提供和其他科部門的共診及會診服務，讓病患可以接受最完整的治療效果。

馬偕紀念醫院周彥瑢醫師強調，長照專科醫師的培育及養成就是要達成三大主軸、六大方針的目標！而且要從專業的OSCI考試及學校教育著手，讓中醫的家庭醫學及社區長照領域中有深厚的基礎，特別對實症醫學有亮眼的進步。

在長照領域中常會碰到的㖔嚥困難的問題，陽明大學牙醫學院院長許明倫教授表示，㖔嚥困難是被長照病人常見的疾病之一，而㖔嚥問題又和口腔的健康有息息關連性，如80歲的人如有20顆以上的牙齒和全口失齒得到認知障礙的比例是13:44。因此健康的口腔環境是延後失智的有效方法。尤其在65歳以上有1/3人口有耳鳴及暈眩的問題，而持續性的聽損也會造成大腦皮質的退化，甚至也會間接引起的情緒及認知上的障礙。

亞迪電子公司總經理周育良。圖／業者提供

長照的場域除了要有醫療元素的成份外，另外一個重要角色就是人工智慧醫療的參與，因此專硏3合1零接觸生理訊息感測技術的亞迪電子公司總經理周育良在研討會中表示，未來優質的長照場域一定要提高先進精準的人工智慧醫療比例，不但可以節省人力的付出，更可以減少臨床上偽陰性判讀上的誤差。

亞迪電子公司和長照醫學會簽訂建構「精準醫療」研究基地之MOU研究計劃。圖／業者提供

尤其在長照領域中，智慧醫療的介入已成為不可或缺的角色。此次醫學會國內研發零接觸遠距生理監測系統的亞迪電子公司也和長照醫學會簽訂了建構「精準醫療」研究基地之MOU研究計劃，就是要藉著醫學會平台，建立生理資訊大數據庫搜集及分析，並研發適合國人體質的智慧醫療服務系統。

劉伯恩強調，為了規劃未來長照3.0能更具專業化，人性化及在地化，一定要有超前部署的計劃及資源的整合，才能成功的達到高水準高品質的完美境界。