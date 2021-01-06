專家建議職業婦女 善用年假進行年末女性健檢

華育生殖醫學中心徐明義院長建議上班族女性可以善用年假進行全方位女性健檢，為自身健康把關。圖/華育生殖醫學中心提供

長期經痛是警訊，26歲女性雙側卵巢發現巧克力囊腫，隨即採取凍卵，為日後生育保留一線生機。

即將邁入2021年，2020年對全世界來說是個動盪的一年，因新冠病毒疫情影響下，造成許多人生活型態改變，而能夠繼續工作的上班族普遍工作壓力變大，但也更為重視自身健康。在台灣有許多上班族妥善利用年假於年末安排一次全身健檢，但對於女性來說除了一般健檢項目以外，也可以藉由年假，好好地檢視自身的卵巢功能及婦女相關疾病的篩檢與預防。

華育生殖醫學中心徐明義院長受訪時表示，近期有越來越多的職業婦女開始有檢查AMH抗穆勒氏賀爾蒙指數(卵巢功能評估指標)的正確觀念，近期也發現到許多高收入職業婦女，例如金融、保險及科技業女性，因工作壓力大，三餐不正常，沒時間運動等因素積累下，影響身體健康，並間接造成其AMH相關指數偏低。對於這類平時工作繁忙的職業女性，真的強烈建議可以善用年假進行一次全方位女性健檢，透過AMH、CA125(腫瘤標記)、TSH(甲狀腺激素)、超音波檢查及子宮頸抹片檢查，為自身健康好好把關!

此外，對於近期很夯的凍卵議題，徐明義院長分享，其實不只是30-40歲以上的族群有凍卵需求，最近有一個印象深刻的患者，是一位年僅26歲的年輕女性，在檢查時發現雙側卵巢都有巧克力囊腫，屬於子宮內膜異位症的一種。而這位患者的媽媽在手術前隨即帶女兒進行凍卵，深怕影響女兒未來生育。除此之外女性如果長期經痛劇烈，是一個警訊，需要至醫院進行詳細檢查。不論是未來要步入婚姻或是繼續在職場上發展，女性都應該即時掌握自身健康狀況，為人生儲備多一個選擇權。

文 謝易晏

工商時報