專家建議職業婦女 善用年假進行年末女性健檢

長期經痛是警訊，26歲女性雙側卵巢發現巧克力囊腫，隨即採取凍卵，為日後生育保留一線生機。

即將邁入2021年，2020年對全世界來說是個動盪的一年，因新冠病毒疫情影響下，造成許多人生活型態改變，而能夠繼續工作的上班族普遍工作壓力變大，但也更為重視自身健康。在台灣有許多上班族妥善利用年假於年末安排一次全身健檢，但對於女性來說除了一般健檢項目以外，也可以藉由年假，好好地檢視自身的卵巢功能及婦女相關疾病的篩檢與預防。

華育生殖醫學中心徐明義院長受訪時表示，近期有越來越多的職業婦女開始有檢查AMH抗穆勒氏賀爾蒙指數(卵巢功能評估指標)的正確觀念，近期也發現到許多高收入職業婦女，例如金融、保險及科技業女性，因工作壓力大，三餐不正常，沒時間運動等因素積累下，影響身體健康，並間接造成其AMH相關指數偏低。對於這類平時工作繁忙的職業女性，真的強烈建議可以善用年假進行一次全方位女性健檢，透過AMH、CA125(腫瘤標記)、TSH(甲狀腺激素)、超音波檢查及子宮頸抹片檢查，為自身健康好好把關!

此外，對於近期很夯的凍卵議題，徐明義院長分享，其實不只是30-40歲以上的族群有凍卵需求，最近有一個印象深刻的患者，是一位年僅26歲的年輕女性，在檢查時發現雙側卵巢都有巧克力囊腫，屬於子宮內膜異位症的一種。而這位患者的媽媽在手術前隨即帶女兒進行凍卵，深怕影響女兒未來生育。除此之外女性如果長期經痛劇烈，是一個警訊，需要至醫院進行詳細檢查。不論是未來要步入婚姻或是繼續在職場上發展，女性都應該即時掌握自身健康狀況，為人生儲備多一個選擇權。