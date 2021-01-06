東元綜合醫院喜迎8名元旦寶寶 6女嬰2男嬰平安誕生

東元綜合醫院1日上午00時26分從產房傳出宏亮的嬰兒哭聲，平安接生自然產的男嬰，體重達3075公克，是東元綜合醫院首位報到的元旦寶寶，全體醫護人員與家眷都歡喜不已；接著在00時46分再誕生1位自然產的女嬰，體重達2720公克，母子均安；而第三位元旦寶寶在上午01時：10分報到，住在竹北的楊姓媽媽本身就是東元綜合醫院醫事處的員工，接連三胎都在本院生產，老大及老二各差兩歲，第二胎哥哥也在1月出生，夫妻倆也相當開心第三個寶貝恰巧是元旦寶寶，並說寶寶平安健康就很幸福。

東元綜合醫院院長黃忠山（左）親自送上祝福，以產科主治醫師經驗，傳授新生兒育兒方法。圖／業者提供

東元綜合醫院院長黃忠山表示，本院為新竹縣唯一的周產期照護中心，也是新竹縣唯一設有新生兒加護病房(NICU)及新生兒中重度病房(NBR)的醫院，在醫護專業、設備健全的環境下，新生兒爸媽能放心生產、安心休養。黃忠山也親自走進高級產後病房，祝福新生兒家庭喜得元旦貴子、闔家歡樂，並以畢身奉獻於婦產科的經驗，傳授育兒技巧。兒科嬰兒室也致贈育兒必備尿布一組，期許寶寶健康茁壯、平安長大。

新竹縣人口持續攀升，竹北市人口也突破20萬，亟需具有新生兒專業急救團隊之醫療院所。東元綜合醫院黃忠山院長說，本院具有二十餘年的婦幼兒科照護經驗，為新竹縣唯一的周產期照護中心，也是新竹縣唯一設有新生兒加護病房(NICU)及新生兒中重度病房(NBR)的醫院，更是新竹縣唯一具有具備重度級緊急醫療救護能力的醫院。本院針對高危險妊娠孕產婦各樣的緊急狀況，擁有豐富的醫療經驗，由新生兒科醫療團隊與產科醫療團隊結合，共同提供完整的產前諮詢及會診，完成聯合評估及相關醫療照護，跨科合作提供嬰幼兒及母親完整及連續性的治療與療護。

東元綜合醫院黃禹仁副院長也說，本院擁有豐富婦兒科醫療基礎，向上發展生殖醫學，擁有強大的不孕症醫療陣容，成立以生殖醫學為權威的艾微芙診所，和美國史丹佛大學生殖醫學中心簽定技術合作，聘請美國史丹佛大學生殖醫學中心 Barry Behr教授、Jack.Y.J Huang教授擔任顧問，更與全球最大卵子銀行 My Egg Bank 公司技術長 Jeremy Chang 博士簽定技術合作備忘錄，聘請加拿大麥吉爾大學(McGill Univenty) 生殖醫學中心實驗室主任 Ri-Cheng-Chian 千日成博士擔任顧問，把世界先進的技術引進台灣，讓台灣的生殖醫學及不孕症治療技術和品質與世界同步。