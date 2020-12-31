少年罹男性女乳症遭霸凌 微創手術助重建自信

日前一名年僅17歲的高中生，正值青春年華，但自青少年時期開始，發現自己身型外觀與同性「不一樣」，胸前明顯有如女性一般的胸部隆起，不僅穿衣服彆扭尷尬，與同儕出遊也無法坦胸露背，變得沒有自信，更遭受同儕摸乳霸凌、嘲笑排擠，導致少年心理留下陰影，開始不願意去學校上課，影響人際關係和學習表現。家人得知後將少年安排轉學，並向整形外科醫師尋求協助，所幸，求診後經手術矯正改善，幫助少年重拾自信，恢復友善的社交生活和學習動機。

東元綜合醫院整形外科李存昌醫師表示，少年罹患的是「男性女乳症（Gynecomastia）」就是男性胸部呈現女性外觀，每個患者的程度皆不太一樣，嚴重的會有類似女性C罩杯以上的外觀，導致生活不便、自信心低落，進而影響學業和社交表現。此種症狀通常好發於青少年和老年兩種族群，其中又和遺傳、肥胖、賀爾蒙失調有相關聯，初步治療會先觀察和檢驗，排除疾病相關的問題，嚴重者或症狀影響生理及社交才會安排手術治療。

整形外科李存昌醫師補充，男性女乳症主要是因為乳腺和脂肪的增生，目前乳腺切除技術已經可以從傳統一字形的大傷口縮胸手術，進步到乳暈微創小傷口手術，傷口僅3公分以下，恢復期和疼痛感大幅減少，可配合局部抽脂，改善效果較明顯。

若是較嚴重的患者，可以利用分次手術將小傷口控制在乳暈周遭，避免不必要的疤痕。隨著程度加重，會增加治療難度，但多數經由手術矯正後，可以恢復成平坦緊實的胸型，出門不必再遮遮掩掩，且能執行靜態工作。

李存昌醫師指出，現代社會的男性開始追求外型大方體面，其中又以幫助事業表現為多。以往有類似症狀的患者，常常礙於不知道該求助哪一科別醫師，或是難以啟齒，長期下來造成心中承擔過大的壓力，影響正常生活和心理狀態，其實隨著醫學技術的進步，外科手術已越發精準，能幫助患者早日擺脫困擾。

東元綜合醫院設有內視鏡輔助治療，術後檢體轉送病理化驗，建議有相關問題的患者，應選擇具備整形外科專科的醫師，以及專業合格的醫療院所求診治療，在執行醫療行為才能安全有保障。