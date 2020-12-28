迎接台灣醫用血袋原材料國產化

泓格科技 醫療級TPU事業 創新猷

工業電腦大廠泓格科技(3577)今(2020)年因疫情導致的全球不景氣及美金貶值的匯損雙重打壓下，除了積極提供產業自動化升級轉型服務，另還新成立醫療級熱塑性聚氨酯（TPU）事業部，為企業開創新契機。

醫療級TPU的應用市場非常廣泛，包括醫療生技業、畜牧業、物聯網等。據了解，目前台灣醫用血袋原材料幾乎都由國外進口，存在冷凍庫低溫環境中易衍生血袋塑膠變硬、塑化劑會溶入血液導致血液變質等種種問題，泓格研究團隊發現醫療級TPU材質足以克服上述問題。另外如牙齒矯正模、鼻胃管等若採用醫療級TPU材質，使用者感受也將更為舒適，極具引進潛力。

泓格總經理陳瑞煜表示，不止於此，人體穿戴裝置、豬的耳標機所需的無線射頻辨識（RFID）也可用醫療級TPU材質，好處是不易造成體質過敏；另包括人體紅外線感應器、二氧化碳感應器，也可用到醫療級TPU，此材質的應用潛力相當巨大，目前隨著國內外生技醫療界主動上門接觸已陸續打開應用之門。

陳瑞煜透露，泓格涉足醫療級TPU產品等級不僅在國内無對手，放眼全世界也只有美國一家公司競爭者。挾品質好、交貨快、品項規格完整、價格低等諸多優勢，泓格12月已接獲訂單，可挹注今年業績。此外，泓格2020年受歐美市場大環境影響略有衰退，而俄羅斯方面則保持穩定；國内則因半導體為首的電子業欣欣向榮，業績不降反升」。

泓格涉足醫療級TPU產品等級在國内無對手。圖/泓格科技提供

泓格最穩健的工業物聯網布局上，繼2018年推出IoTstar，可對控制器維護進行設定調整、軟體更新，提供雲端資料的匯整服務。2019年再加上LINE ROBOT機器人服務，使用者除了可以接收LINE的警告提醒，還可用手機操控設備，查詢狀況，達成雙向溝通。2020年，泓格科技的WISE控制器，内建邊緣運算的功能，已能提供主動式監控管理，並與LINE結合進行即時警報。其WISE系統跟雲端平臺至今仍不斷引進新的合作夥伴、擴大強強相加效應。

對2021年的規畫，陳瑞煜表示，從I/O、控制器到雲端，泓格的一貫目標是讓客戶更容易使用。從EtherCAT讓控制器更完整、控制器嵌入系統，無論基本IoT到AIoT的應用，都是泓格持續發展的重點，「工業4.0是未來趨勢，機會不少，泓格會跟隨市場需求緊密發展」。