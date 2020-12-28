SAP助沃醫學透視營運數據　掌握醫美產業先機

SAP 台灣（思愛普台灣）宣布，業界知名的醫美儀器及醫療耗材代理商沃醫學成功導入SAP S/4HANA，有效梳理銷售、採購、倉管及財務等部門作業流程，提高跨部門協作效率；藉由全新SAP ERP詳實彙整各端數據，讓沃醫學精準洞悉營運，即時掌握快速變動的市場變化，持續引進歐美、亞洲頂尖且符合消費需求的醫美儀器，全面加速拓展亞太區事業版圖。

沃醫學從代理全球先進醫美儀器起家，專注於帶給女性美麗與自信的產品與服務。自2015年開始跨足健康領域，並佈局大中華區市場，先後在香港及上海設立分公司，組織規模日益擴大，舊有ERP逐漸無法負荷業務成長，因此沃醫學決心導入一套具國際規格且功能更加全面的ERP系統，梳理作業流程並打穩營運根基，希望接下來，公司能更加從容地迎接全球市場的機會與挑戰。

沃醫學執行長黃千容分享：「我們經營範疇逐年擴大，旗下有三大事業體，掌管美容醫學、整外醫學和健康醫學，然而內部的流程及勾稽制度尚未建置完善，整體營運狀況無法即掌握。這次在精誠資訊SAP顧問團隊協助下，我們成功導入SAP S/4HANA，顧問花很多時間鑽研醫美產業特性，提供最符合沃醫學需求的服務與建議。導入SAP S/4HANA，讓我深刻感受到『數字會說話』，現在我與每位同仁皆能透過系統直接看見數據，例如採購能快速整合分析下游診所使用的醫材品項及數量，進而精準備貨；而業務則能清楚了解後端庫存，拿捏客戶訂單出貨狀況，且隨時查看客戶付款進度，讓財務核對帳款的作業時間，從一週大幅縮減至一天，提升營運效率，並全面落實數據治理。 」

SAP 全球副總裁、台灣總經理林偉德表示：「當中小企業發展邁入成熟期，面對組織擴大、營運流程變複雜，勢必會有諸多全新管理挑戰。此時建議企業應加速培養系統性管理思維，透過數位化工具，釐清部門職責，強化整體內控；且流程順暢後，各端資訊彙整更加即時，可助力企業洞察市場趨勢，快速掌握商機。這次沃醫學導入SAP S/4HANA，重新再造企業流程，數位化營運管理，大幅優化作業效率，像過往醫材銷售到各診所，進出貨及庫存管控皆採用人工三聯單紀錄，每當要調貨的時候，則須電話一一向各店家確認存量，但現在透過SAP系統，能直接輕易查詢醫材庫存分布，強化供應鏈及物流管理。」

展望未來，沃醫學會持續擴大營運範疇，計畫將事業觸角深入產業鏈，投資上游儀器製造廠及下游醫美院所，同時擴增代理的醫美儀器與醫療耗材品項；並積極運用SAP S/4HANA，全面且完整的營運數據分析，洞察市場先機，提高企業競爭力，落實協助女性變得自信、健康的企業願景。