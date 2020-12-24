吞嚥醫學將朝專科醫師制度發展

在公元2025年台灣將有20%的人口會進入高齡社會，而伴隨年紀的增長許多生理功能開始退化及老化，其中有一項攸關生命危險的生理功能—吞嚥動作也開始退化，據一些醫學的統計報告，有將近七成以上的長者發生吸入性肺炎，都和吞嚥障礙有密切關係。

依據一些長照單位及學術單位的統據數字，目前台灣地區的住院病人中有有將近20萬人是在使用鼻胃管進食。而此比率是臨近國家日本的5倍之多。其實有將近1/5的插管病人是可以藉醫療專業的復建而得以拔管。

有鑑於提升醫師對吞嚥困難病患的復原率及超前預防之效果，中山醫學大學口腔醫學院周明勇博士表示，中山醫大早在六十年前創校之初，就已開始研究些有關吞嚥的議題，而中山醫大的口腔醫學無論是師資或是設備規模，特別是在口腔醫學次專科領域部但是執國內醫界的前段班，在亞洲地區甚至歐美國家都有中山優秀的職業醫師蹤跡。

為了因應國內銀髮族人口的健康議題，特別派中山的口腔醫學教授余權航到日本進修吞嚥困難患者的診斷及治療，並引進了特殊的咽喉內視鏡做為更精準的檢測。而因為這是一門新興的醫學領域，故周明勇董事已開始規劃和台灣長照醫學會合作開辦這方面的專業醫師從事日益增加的病患之處置。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩表示，許多初期的吞嚥困難者一定要馬上找出原因，並立即進行可逆性的預防治療步驟。圖／業者提供

劉伯恩表示，一但長輩產生吞嚥困難之症狀，以往都是插鼻胃管來解決其進食問題，但長久留置鼻胃管不但會造成營養不良，使肌少症的問題更嚴重，以最近的醫學研究，一旦口腔喪失咀嚼功能也會使大腦的失智更快速惡化，因此許多初期的吞嚥困難者一定要馬上找出原因，並立即進行可逆性的預防治療步驟。

對於這方面的人才培養與訓練，劉伯恩表示，會朝訓練吞嚥醫學專科醫師目標來努力，期課程除了要有長照醫學的基礎資歷外，也需要有實際臨床的實習課程，並經過嚴謹的考核，才能獲得吞嚥醫學專科醫師之證照，也才有能力從事咽喉內視鏡之操作。而這些專業的訓練相信對困惱長者之吞嚥問題之解決一定會有突破性的進展。