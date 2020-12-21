尖端醫間質幹細胞治脊髓損傷申請案　衛福部首件核准

尖端醫(4186)擁有細胞儲存、免疫細胞治療、SARS CoV-2病毒抗原快篩三大研發核心技術平台，更是國內佈局幹細胞、免疫細胞治療兩大領域的細胞應用公司，日前聯手花蓮慈濟醫院通過衛福部核可，搶下“台灣第一件”間質幹細胞治療脊髓損傷申請案。

截至目前，已有四項細胞治療案經衛福部特管辦法審核通過，這說明了尖端醫在細胞培養與管控能力有目共睹，同時，也積極與全台各大型醫療院所合作，將待衛福部核可後，提供患者治療的新選擇。

去年為響應「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱：特管辦法）的開放，是全台第一家通過衛福部GTP（人體細胞組織優良操作規範）細胞製備場所查核的“幹細胞”儲存公司。今年更是通過退化性膝關節炎、膝關節軟骨缺損、脊髓損傷等治療計劃，成為“全國第一個”通過骨髓間質幹細胞製備場所。

衛福部去年9月開放6項特管辦法的細胞治療技術後，尖端醫已有4項計畫過審核，第一項是免疫細胞(CIK)治療實體癌第四期，包括肺癌、食道癌、胃癌、大腸結腸癌、乳癌、肝癌、腎臟癌和腦瘤等八種癌症。

第二項是免疫細胞治療(CIK)治療第一期至第三期實體癌，經標準治療無效，包括肺癌、肝癌（肝細胞癌及肝內膽管癌）、食道癌、胃癌、大腸結腸癌、頭頸癌等六項癌症。

第三項及第四項是近期通過的骨髓間質幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損與脊髓損傷。

花蓮慈濟醫院提供多元性細胞治療服務病患，院長林欣榮表示，脊髓損傷大多是年輕患者，錯過急性期的治療後，後續治療就有限，但幹細胞療法若能直接在受傷處植入，神經恢復的機率更大，根據臨床試驗的結果顯示，對全癱的患者而言有五成會有功能上的進步。

花蓮慈濟神經醫學科學中心主任邱琮朗表示，自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷，目前以「困難治療」患者為主，過去的幹細胞治療鮮少針對神經疾病治療，且治療方式多從靜脈、脊髓腔進入體內，難以達到神經系統，幫助修復。

根據研究指出，幹細胞必須一次輸入一億個以上的幹細胞，才有助於神經系統的修復連結，為確認實際的傷口，則會透過核磁共振等儀器確認。

尖端醫依循特管辦法提供合作醫療院所全方位服務，包括「特管送件、教育訓練、專人服務、專人傳送及專業製備」等五大服務優勢，未來海外發展將有兩大方向，一是以東南亞為主、大陸為輔進行細胞整廠輸出，提供實驗室建置、軟硬體協助、國際證照申請等業務。