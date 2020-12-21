商之器舉行法說會 影像系統備受青睞

商之器科技（8409） 於12月21日假華南永昌證券舉行法人說明會，由董事長盤龍親自主持。 該公司設立於1988年1月19日，以醫療影像平台為核心，專注於行動及智慧醫療科技，2010年4月13日於興櫃掛牌，2013年11月25日轉上櫃。

商之器科技持續導入新科技，在台灣練兵新應用，再擴散至全球市場。盤龍表示，台灣擁有優質醫療環境，優秀醫生讓新應用不斷產生，而健保體制讓醫院每一分錢都得花在刀口上。因此，經過台灣醫療體系驗證的產品，普遍都具高品質與低成本。 商之器科技 長年運用這個「超前導入新科技、台灣練兵新應用、擴散成果至全球」的創新循環，不但新產品源源不絕，同時也在全球醫療影像市場建立起以創新為導向的品牌形象。

運用新產品 突破原有競爭態勢

醫療影像系統具有強烈的黏著度，醫院一旦使用某家產品，週期大約7到10年。如何在醫院下一次的採購中再次勝出，是商之器科技長期競爭策略的關鍵考量。 商之器科技經擁有全球3,500家醫院用戶，但不因此自滿。仍不斷研發「聚焦於醫療影像核心」的創新產品應用，包括近年推出的行動醫療影像、行動巡房、電子病歷、影像AI輔助等。產品設計皆嚴格採用國際標準以確保相容性，讓原本非商之器科技的醫院客戶，無需置換原有系統便能導入創新應用。這些創新應用與醫院高度黏著，對下一輪的影像系統汰換採購起了關鍵作用。

新增B2B2C商業模式

商之器科技持續30年的品牌已在醫院建立起口碑，今年起除原有醫院2B（to business）的模式外，還會增加至民眾的2C（to consumer）服務，以手機取代光碟的FHR （Family Healthcare Record）App，讓民眾可將醫療影像光碟收納到智慧手機，並提供醫療等級的閱片工具。民眾除可隨時查看外自身醫療影像，更能轉接AI輔助與尋求醫師第二意見。