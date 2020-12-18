竹科管理局當推手 臺歐醫療器材線上媒合創商機

文/葉圳轍

科技部竹科管理局17日委託金屬中心辦理「臺歐醫療器材線上媒合會」，以視訊會議的方式，安排竹科5家醫材廠商分別與德、荷、土等指標性代理商、通路商，進行一對一媒合洽談，協助業者在疫情期間持續拓展國際市場。

該媒合會參加的醫材廠商有：晉弘科技、旺北科技、博鑫醫電、榮晶生技、群曜醫電等5家，產品鎖定體外診斷與監測類別領域，包括晉弘科技「數位五官醫療檢查鏡」、旺北科技「多參數生理訊號監視器及穿戴式脈搏血氧濃度計」、博鑫醫電「醫用設備檢驗自動判讀系統」、榮晶生技「可拋棄式內視鏡」、群曜醫電「磁控上消化道內視鏡」，現場交流熱烈。

與會廠商表示，感謝主辦單位辦理媒合會，藉由線上視訊洽談，打破因疫情受限而無法前往海外拓銷之困境，協助業者突破國界及交通限制，持續進行國際行銷。

竹科管理局表示，竹科具有ICT產業優勢，串聯臺大醫院、工研院、國研院等合作平台，具備產學研醫之完整生技產業鏈，可作為發展精準健康產業之最佳場域。

竹科管理局說，近年生技產業更飛躍成長，目前已有130餘家業者進駐各園區，面對今年全球新冠肺炎疫情爆發，園區生技產業前10月的營業額121.29億元，較去年同期成長11.14%，展現國內研發新技術及產品的超強實力。



金屬中心執行長林秋豐表示，台灣有許多優秀技術與自有品牌，今年因應疫情影響，許多國內外的大型展會活動皆取消或改為線上展覽，該中心也積極協助業者拓銷國外，藉由線上媒合開啟新的商業模式，提供多國買主新代理選擇及品牌資訊，建立連絡管道，為國內醫材廠商爭取更多國際訂單，搶佔後疫情時代的新商機。