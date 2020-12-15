滙嘉健康首創光纖生理監測技術　榮登創櫃板

2020年全球受到新冠肺炎嚴重衝擊，零接觸智慧科技照護興起，滙嘉健康生活科技(7596)領先國際首創nFOPT®非侵入性光纖生理監測技術及24小時自動巡房系統，受到業界關注，並於12月15日正式登錄創櫃板。運用AI大數據分析能減少醫療資源與人力浪費，並能協助解決高齡化、少子化及對抗疫情等照謢難題，大幅提升照護品質。

nFOPT®技術可整合於智慧床墊、智慧輪椅坐墊或智慧輔具、智慧車用坐墊與方向盤（智慧駕駛監測系統）、寵物監測墊、肺活量訓練座墊等多元智慧應用，未來該技術結合AI將為公司帶來更多元性的發展與營收。

滙嘉健康生活科技首創nFOPT®非侵入性光纖生理監測技術，受到業界關注。圖／滙嘉健康生活科技

台灣第一家企業摘下全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）的滙嘉健康生活科技利用光纖全反射原理，研發出患者不須穿戴即可監測呼吸、心率、脈搏波、血壓、睡眠分析等生理活動非侵入性光纖生理監測技術，可廣泛運用於智慧床墊、智慧輪椅坐墊或智慧輔具、智慧車用坐墊與方向盤（智慧駕駛監測系統）、寵物監測墊、肺活量訓練座墊等多元智慧應用，可望為該公司挹注新動能。目前已申請醫療器材認證，並進駐新竹生醫園區並興建醫療器材工廠，未來將開發更多高階醫材造福人類。

無電磁波應用於嬰兒與老人居家與機構智慧照顧已近10年，累計逾300家機構，造福超過10萬人。24小時安全與健康自動巡房系統，嘉惠於婦產科、月子中心、托嬰中心、啟智機構、精神科、失智照護機構、醫院附設養護及安養中心等人力吃緊的照護行業。

新生兒安全與健康追蹤管理系統。圖／滙嘉健康生活科技

響應政府防疫超前部署計畫，滙嘉健康生活科技供應智慧光纖薄墊及智慧照顧系統給退輔會，協助全台榮民之家及其分院於中轉、隔離觀察等床位使用，使患者能受到更完善醫療照顧。由於新冠肺炎疫情持續延燒，智慧光纖薄墊亦銷售至日本養老中心，目前已吸引超過10國的洽談商機。

科技部科學工業園區審議委員會於2018年核準通過滙嘉健康子公司滙嘉健康醫療器材公司進駐新竹生醫園區，未來將計畫開發光纖式連續檢測血壓感測裝置、無線居家舒適型睡眠檢測系統(全球首創免穿戴分辨呼吸中止症類別)和舒適型醫用監護儀等顛覆傳統的創新高階醫材。

成立於2010年的滙嘉健康生活科技，秉持著「珍愛生命、尊嚴照顧、傳遞幸福」的企業理念，早期即研究如何在無電磁波不須穿戴即能監測早產兒微弱呼吸，發展至老人24小時智慧照護。歷年來屢次勇奪國內外大獎，如百大創新金質獎、國家新創獎、APICTA亞太資通訊奧斯卡金牌、國家醫療品質獎、國際艾奇獎全場大獎， 2017年成為台灣首家贏得全球百大科技研發獎的企業，並與國家級機構美國太空總署（NASA）、麻省理工學院（MIT）等齊名獲獎，備受國際肯定。目前法人股東包含豪展醫療、凌陽科技、立偉電子（中興保全）及床的世界等知名企業，未來前景可期。