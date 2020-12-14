新漢成功於2020年台灣腎臟醫學會年會 展示洗腎室資訊化管理系統

異業結合智慧醫療新里程，洗腎中心全程無紙化的AIoT工程

新漢自2014年成立智慧醫療事業部以來，專注於血液透析管理系統的研究及開發，至今協助兩岸三地多所醫療機構，導入血液透析管理的完整解決方案，累積了豐富的技術與經驗。成軍至今，協助三軍總醫院血漿治療中心、台南市榮民醫院、郭綜合醫院等洗腎室邁向自動記錄及資訊化管理的歷程，並於2020年腎臟醫學年會中成功展示研發成果。

在建置的過程中，團隊對各醫療院所提供完整的技術支援；在院方的領導協助下新漢研發團隊與醫院醫療、護理及資訊單位緊密配合，開發出獨有的醫師專用介面，依照醫師的使用習慣，可於最短時間完成：長期用藥確認、臨時用藥開立和醫師處置的紀錄。於護理端，新漢獨家的洗腎機人工智慧判斷系統，在不需要改變原有作業模式及不增加額外操作的情況下，完成自動化紀錄，並可與住院及門診系統資料同步。此外，亦與資訊單位緊密配合，完成HIS、LIS、NIS的資料訊息傳遞，針對患者及科室做即時數據統計，提供醫護人員即時調整透析處方，達到改善醫療品質及維護患者健康之目標。

在三軍總醫院血液淨化中心管理系統的實際操作情況。圖/新漢提供

在與三軍總醫院血漿治療中心共同合作開發的血液淨化醫療系統，除了將血液淨化作業導入無紙資訊e化作業與電子病歷規範簽章之外，系統還能依患者依照疾病嚴重度及各項指標，自動將患者治療風險等級分類，讓醫護人員於患者治療前預先掌握患者生理狀況，降低治療風險。並加入新漢獨有數據判讀，可完全自動傳輸血液淨化機療程數據，減少醫護人員負荷。系統更串接，檢驗分析，並可連結多項數據自動計算相關統計，以建立改善品質或療程的依據。

洗腎室作業系統，除了將血液透析作業導入無紙資訊e化作業，系統還能依照患者的治療數據及各項指標，自動統計即時以圖形顯示趨勢，讓醫護人員掌握患者生理狀況，降低治療風險、提升醫療品質。新漢的管理系統提供醫師及護理師精準的數據判讀，自動傳輸及記錄洗腎機各項數據，減少醫護人員的負荷。更設計語音自助報到/體重系統，腎友們自行操作，加入語音報體重，方便視力不佳的患者。快速判讀及記錄體重數據且自動計算體重差異，清楚明白。

新漢董事長林茂昌表示，新漢的閘道器功能強大，可同時連結多品牌洗腎機及體重機，免除洗腎中心更換設備的的重置成本顧慮。此解決方案採納多家醫療院所的需求與經驗、成熟穩定。在一般條件下，可於一週內佈建完成，並快速完成交付使用！在累積更完整的臨床醫療數據後，將與郭綜合醫院腎臟內科及資訊單位深度合作，將人工智慧應用於更精進的醫療預警和輔助，盼提升台灣醫療系統的品質，提供國民全方位的健康服務。