MRI搭配肝臟標靶型顯影劑 助小型肝癌早日發現

63歲王女士幾年前曾因罹患小型肝癌接受手術治療，日前回診追蹤時，電腦斷層檢查又發現一顆小型肝腫瘤，由於該腫瘤與典型肝癌表現不相符合，難以判斷是否為惡性腫瘤；因此安排MRI核磁共振檢查，搭配肝臟標靶型顯影劑，顯示出惡性腫瘤。為進一步確認，醫師協助進行射頻燒灼術（俗稱電燒）治療並進行病理切片，結果確認為惡性腫瘤，經電燒根除後已無再復發。

MRI搭配肝臟標靶型顯影劑 有利術前辨別小型肝腫瘤

臺大醫院肝膽腸胃影像科主任梁博欽醫師表示，3公分以下的小型肝癌，目前大多採用根治性療法清除乾淨，如肝臟移植、外科手術切除或RFA射頻燒灼術（俗稱電燒），5年存活率可達40%~70%；若腫瘤位置不適合電燒時，也能採用高選擇性經導管肝動脈栓塞（TACE）來治療，經確認肝癌數量、大小及位置後，才會詳細評估適合患者治療方式。

「若要將小型肝癌清除乾淨，術前檢查及評估就非常重要!」梁博欽醫師指出，若能精準找到小型肝癌，能有效根除病灶，也能降低治療風險及術後復發率，因此建議可使用MRI核磁共振與肝臟標靶型顯影劑，利用顯影劑的輔助下清楚顯現腫瘤組織。

避免肝腫瘤復發惡化 標靶型顯影劑成術後追蹤好幫手

梁博欽醫師指出，由於肝癌復發率高，因此術後追蹤很重要，包含影像及腫瘤指數追蹤，術後影像追蹤可透過超音波或電腦斷層查詢。當使用傳統影像追蹤無腫瘤情況，但腫瘤指數卻上升時，建議使用MRI核磁共振搭配肝臟標靶型顯影劑，查看是否肝癌有復發情況。

預防肝癌從日常做起 患者應定期追蹤避免復發

現代人生活繁忙、壓力大且作息不正常，因此酒精肝及脂肪肝已逐漸成為肝癌主因之一。梁博欽醫師提醒，除了 B肝、C肝患者須定期接受檢查及服用抗病毒的藥物外，一般民眾也應盡量避免食用發霉或太油膩食物，也不可酗酒引發肝炎、酒精肝或肝癌。肝癌患者要根據醫囑做適當治療，定期回診追蹤，一旦發現異狀應盡快就醫治療，才能防止病情惡化。