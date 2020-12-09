女性私密反覆發炎好困擾？蔓越莓、益生菌一個都不能少

隱私部位的不舒服幾乎是所有女性族群難以啟齒的毛病；根據統計，每兩位女性就有一位有私密處感染的困擾，甚至因為長期的交互感染及反覆用藥而變成慢性發炎，造成身心不適，甚至影響受孕能力!國立陽明大學教授蔡英傑建議，想要降低私密處感染的機會，首先得維持其酸鹼值和提高免疫力，用好菌趕走壞菌，以幫助維持私密處健康。實驗證實歐洲研發的IMC501/IMC502專利複合菌株能有效抑制大腸桿菌、金黃色葡萄球菌與白色念珠菌生長之能力，就可解決私密處困擾。

女性更易感染發炎容易變成慢性困擾

天氣轉變引發體內荷爾蒙變化，進一步改變陰道及泌尿道內的酸鹼值，如再加上過度疲勞、黴菌感染等原因，就很容易造成私密處發炎。女性族群比男性更容易發生尿道發炎，因為尿道結構較短，如果沒有保持良好衛生習慣，或者是因為壓力、生活作息不規律導致免疫力下降，容易讓外在伺機性細菌進入尿道而引起發炎；另一方面還要特別注意陰道感染，陰道本身是有細菌存在的，這些細菌的存在自成一個平衡環境，也擁有抵抗外來壞菌的能力，但如果像是不良的衛生習慣、太髒亂的環境、穿了太緊的褲子造成悶熱讓細菌有機會孳生，或者因為壓力大、熬夜等造成的免疫力降低，就可能讓壞菌勢力坐大，破壞菌相平衡而發生感染。

正常情況下，女性陰道存在許多乳酸桿菌，使得私密處維持pH值3.8～4.2之間的弱酸性環境中，具有抑制病菌滋生，達到保護、預防感染的作用。然而當酸鹼值出現變化時，其抵抗力會大大減弱，此時易被細菌侵襲而引發紅、腫、癢的發炎反應。此外，膚質變差、內分泌失調、泌尿道感染，是許多女性無法擺脫的困擾。治療上大多會建議輔助使用蔓越莓相關產品舒緩症狀，但這時適當補充特定針對雙道(陰道、泌尿道)防護的益生菌維持菌叢平衡更能長期維持女性健康。

保養菌種大不同 吃對才能幫妳趕走生理困擾

蔡英傑教授指出，很多人常誤以為一般保健腸胃益生菌，就能對女性私密處有守護力，其實正確選擇對私密處有幫助的益生菌，才能達到保護效果。歐洲研究發現，雖然在五種不同的「益生菌菌株」的測試中都發現對於白色念珠菌感染有抑制功能，但其中IMC501/ IMC 502益生菌可產生更顯著的抗菌效果：不僅對於陰道常見各種壞菌的抑菌效果最佳，且對子宮頸細胞之黏附力最強，增長作用時間。

針對35位女性受試者連續七天給予IMC501/ IMC 502的臨床試驗中發現，治療後有一半的中度陰道炎患者得到舒緩，且在受試後第28天的後續追蹤中仍可在34%的受試者之陰道抹片採檢到IMC501/IMC502菌株，證實可藉由特定菌種定植來維持陰道健康菌叢組成，以降低陰道發炎的可能性。

每天補充好菌小小呵護給妳大大光采

生理困擾也常附帶膚質變差、長痘等皮膚問題，另一份研究則指出，針對20位有青春痘的成人給與SP1益生菌，12週後大部分受試者改善了皮膚外觀與平衡肌膚的基因表現，青春痘症狀得到緩解。

無論擦多少保養品或使用多少私密處保養的外用產品，不如常態性攝取好菌，維持體內穩定不間斷的好菌數量，才能由內而外的改善體質！選擇包含IMC50/IMC502、SP1的益生菌，除了可降低陰道發炎機率，還能協助女性調理好氣色，一次改善臉上長痘、膚質變差、內分泌失調、泌尿道感染等多重問題。

不正常的作息、暴飲暴食、隨著新陳代謝能力下降等，都會讓女性的好氣色一點一滴流失。除了吃好菌，天然的植萃物，如:蔓越莓、洛神花、香瓜與鼠尾草，也能幫助補充女性所有需要的前花青素、熊果酸等，選擇有添加植萃物的益生菌，更能守護女性自信，內外保養更全面。