父子返院答謝醫生！ 醫排刀清除表皮囊腫 助研發工程師 築夢獲取證照



新竹縣一名就讀公立大學電機系的大一新生俊凱(化名)，因為家裡開工廠耳濡目染，加上父親給孩子的啟發，讓俊凱從小就對「機電的世界」充滿好奇。國中時期就積極參加技藝競賽，更多次在全國比賽中得名，進入高中後順利考取乙級機電整合技術士證照，現在正全力衝刺甲級證照。

東元綜合醫院感謝皮膚科陳偉迪醫師，聽著俊凱分享夢想十分感動，握著俊凱的手加油打氣；俊凱也親自感謝陳偉迪醫師幫助。圖／業者提供

然而，「共生」已久的粉瘤卻在求學衝刺期發炎化膿，眼看不到一周的時間即將開學參加一年一度的高階機電整合實習，求診多位醫師皆告知需分次開刀，療程漫長恐會趕不上即將到來的實習課程。父親帶著俊凱求助東元綜合醫院皮膚科陳偉迪醫師，在詳細了解病人處境後，當日即安排手術切除右臀兩顆囊腫且復原良好，讓俊凱如期參加實習，父子倆也特地返院感謝醫師視病猶親！

東元綜合醫院皮膚科陳偉迪醫師說，粉瘤（又稱表皮囊腫）是常見的皮膚腫瘤，生長範圍可大可小、生長位置不受限，若有越長越大的情況，有可能因為擠壓或過大而破裂發炎，而體質、壓力大、飲食油膩以及吸菸喝酒等，也會導致表皮囊腫生長，破裂的機率相對較高。

表皮囊腫也是許多人容易忽視的皮膚腫瘤，若無及早切除，嚴重恐從病灶處細菌感染擴大而引發蜂窩組織炎。以俊凱來說，檢查發現右臀兩顆表皮囊腫分別有2公分與4公分，其中一顆已經化膿合併細菌感染，因此盡快排刀切除，給予抗生素治療，降低擴大感染釀蜂窩性組織炎的風險，術後傷口復原也十分良好。

從小對機電充滿好奇的俊凱，國中時期已多次在全國比賽中得名，高中後順利考取乙級機電整合技術士證照，目前正全力衝刺甲級證照，參加高階機電整合實習。圖／業者提供

父親描述當時焦急的心情，一邊擔心囊腫感染擴大，一邊憂心兒子錯過年度甲級證照實習，未來想參加國際性比賽恐失去報名資格，對日後職涯發展影響甚大。讓父親感念在心的是，當天陳偉迪醫師排刀滿檔，心急之下與醫師說明孩子處境，醫師聽完父親敘述後，立即著手進行安全性評估，並盡力排出時間當天執刀，醫護人員更親切地說道「這是我們應該做的！」，讓父親直誇東元綜合醫院醫護團隊願意站在病人角度設想，真的是仁心仁術！

俊凱也表達感謝並說道，粉瘤在國中時出現，因為上課長期坐木板椅，坐下去時壓迫到腫瘤疼痛不舒服，錯誤坐姿雖能舒緩疼痛，但長久下來腰痠背痛，導致上課無法專心、坐立難安，只能勉強忍耐著身體的不適，深怕一個分神錯過學習重點。還沒畢業就立志成為自動化程式研發工程師的俊凱，大學課程已經規劃好從機電整合、氣壓、製圖、機器人手臂到自動化程式學習進度，更舉例口罩自動化製程就是應用機器人手臂，仰賴工程師研發機台，對於自身的未來願景規劃十分清晰，因此非常珍惜每個學習機會。如今，切除囊腫後身體變得輕鬆舒適，更能專注聆聽思考，朝夢想全心全力邁步。

「微小之舉，造福病人生活」，父子倆日前親赴東元綜合醫院道謝，陳偉迪醫師聽著俊凱分享夢想，眼神炯炯發亮、語氣誠懇，讓同樣身為人父的陳醫師十分感動，握著俊凱的手並給予加油打氣。同理俊凱爸爸求醫時迫切焦急的心情，設身處地的站在病人立場思考，並且在最迅速的時間內給予正確適當的治療，讓俊凱爸爸不停讚嘆醫護團隊的專業及用心，讓俊凱能夠在築夢的路上心無旁鶩、離夢想更近一步。