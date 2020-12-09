全新一代乳酸菌　綠寶常好菌上市

走進藥妝店，乳酸菌產品一字排開，看起來每種都差不多，不知到底哪一款適合自己嗎？資深藥師曾建凱表示，乳酸菌產品的發展是有階段性的，像是第一代產品只有乳酸菌，第二代產品則是除了乳酸菌外，也添加可以被益生菌妥善利用的益生質，而全新一代乳酸菌產品，除了含有乳酸菌及益生質外，更添加乳酸菌代謝精華-後生元(Postbiotics)。

目前市面上詢問度高、銷售量節節上升又頗受好評的綠寶常好菌，為臺灣藻類第一品牌台灣綠藻研發，含有11種乳酸菌及多種益生質幫助乳酸菌成長，更獨特添加專利37Labtico乳酸菌代謝精華的新穎保健三合一素材-後生元。台灣綠藻研發團隊表示，綠寶常好菌適合全家人保養食用，對想維持消化道機能者、以及素食、銀髮族皆能服用，每日1-2次，每次1包即可。

台灣綠藻研發團隊表示，綠寶常好菌獨特添加的專利37Labtico乳酸菌發酵代謝精華－後生元，為利用高科技設備，模擬一個與消化道內的營養元、溫度等條件相似的37度環境，來發酵水解多種乳酸菌，產生出多種有益健康的乳酸菌代謝物質，市場上將這些新一代的乳酸菌產物稱之為「後生元」。

全新上市綠寶常好菌每盒30包共680元，可於台灣綠藻官網購買，https://www.taiwanchlorella.com.tw/shopping_details.php?id=298，大量訂購可洽免費服務電話 0800-221-098由專人服務。