長庚『尖端癌症醫療』中西醫科學合併抗癌希望

癌症蟬聯國人十大死因第一位多年，每年癌症死亡人數超過數萬人，使得癌症治療一直是醫學界、甚至是AI產業最重要的議題。長庚醫院在今年的醫療展中，特別展出老祖宗傳承下來的中醫智慧，結合現代醫療儀器、資訊系統與科學研究平台的進展成果，提供未來中西醫合併抗癌的希望。

長庚醫院在『尖端癌症醫療』展區以「中醫、科學、癌症」為主題，介紹三大主軸：一、雷射針灸，二、中醫科學化與癌症之實證醫學，三、經絡儀。雷射針灸是將低能量雷射作用於身體特定穴位，達到刺激的效果，卻沒有傳統針灸的疼痛不適感，嘗試取代特定族群的傳統針刺治療。中醫科學化是由資料庫研究到現今最夯的大數據預測法，替患者選擇適切的中藥。

經絡儀(M.E.A.D.)則是提供中醫傳統望聞問切之外，一個客觀的診斷工具，藉由精確的數值化檢測取樣，與簡潔易懂的圖文分析系統，僅需3分鐘的體表無痛量測，即可清楚了解病患全身機能與經絡氣血的變化。



長庚醫院中醫目前已引進這套經絡儀系統增加團隊整合照護能力，可同時探測生理與心理變化，除了用於門診患者，更整合於病房癌症會診療程，提供治療前後的客觀數值比較，進一步提升患者滿意度。對於言語表達不清的患者，或是全身莫名不適、做過抽血檢查正常的患者，提供較精確的診斷應用。

一位老奶奶肝硬化，日前被診斷罹患肝癌，腫瘤長在肝臟中間，醫師評估如果選擇傳統手術的話，必須切除一半以上的肝臟，另外因為年紀較大，後面需要再輔以其他治療，病患可能面臨治療帶來的副作用以及身體負荷不及的挑戰。

面對癌症，充滿了不確定性，而罹癌後的壓力更是無法言喻。傳統的癌症診斷與治療過程較為繁複，耗時費力，在時間上成為防癌把關的阻力，過程中也帶給病友許多的不適和副作用，因此必須不斷尋求更好的解決方法。

長庚醫院近年投入大量的癌症治療研發經費，並將標靶藥物及免疫療法加入治療行列，讓癌症存活率提升許多。希望提供病患從診斷、治療到全方位的照護。例如抽一管血就可驗出是否罹癌、利用質子治療大幅提升癌症治療的舒適度及成功率、積極發展細胞治療等。



嘉義長庚心衰中心合作夥伴映泰公司李建邦經理說明應用非侵入性心輸出量檢測儀(BP-130)達到病患遠距醫療照護。圖／李翊榛

嘉義長庚心衰中心與映泰公司合作遠距醫療照護

另外值得一提的是，嘉義長庚心臟衰竭中心與映秦公司合作遠距習療照護．應用非侵入性心輸出量檢測儀(BP-130)，依照周邊血管連續壓力變化的量測，直接評估單次心搏輸出量(SV)與心輸出指數(CI)，取代耗時、耗力的心臟超音波檢測，並可早期預警心衰病人再住院風險，照護心臟衰竭病人。

映泰李建邦經理表示，傳統心衰竭的病人，在住院的時候，只能用心臟超音波，但因為健保給付的次數有限（基本上都是住院的兩次)。返家後心臟的變化無法測到，但現在簡易儀器可攜帶回家使用．運用雲端做到醫院與個人居家自我心臟功能檢測 ，希望未來非侵入性心輸出量檢測儀(iBP-130）都可應用在一般健康族群組。

現代人活的久更要活的好！有病症若能好好接受治療，依然有望能維持原有的生活品質，延長存活時間。世界衛生組織(WHO)已將癌症、心血管疾病、糖尿病及慢性呼吸道疾病等四種疾病，定義為非傳染性疾病，而導致非傳染性疾病增加的主因，分別是：抽菸、身體缺乏活動、喝酒和不健康的飲食。長庚醫院提醒民眾『癌症不一定是絕症』，延誤診療才容易成為真正的殺手。 本次醫療科技展能安排民眾現場體驗各種尖端醫療，在參與及互動中，得到更新更好的防癌知識與癌症治療方式。