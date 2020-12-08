長庚『尖端癌症醫療』中西醫科學合併抗癌希望
癌症蟬聯國人十大死因第一位多年，每年癌症死亡人數超過數萬人，使得癌症治療一直是醫學界、甚至是AI產業最重要的議題。長庚醫院在今年的醫療展中，特別展出老祖宗傳承下來的中醫智慧，結合現代醫療儀器、資訊系統與科學研究平台的進展成果，提供未來中西醫合併抗癌的希望。
長庚醫院在『尖端癌症醫療』展區以「中醫、科學、癌症」為主題，介紹三大主軸：一、雷射針灸，二、中醫科學化與癌症之實證醫學，三、經絡儀。雷射針灸是將低能量雷射作用於身體特定穴位，達到刺激的效果，卻沒有傳統針灸的疼痛不適感，嘗試取代特定族群的傳統針刺治療。中醫科學化是由資料庫研究到現今最夯的大數據預測法，替患者選擇適切的中藥。
經絡儀(M.E.A.D.)則是提供中醫傳統望聞問切之外，一個客觀的診斷工具，藉由精確的數值化檢測取樣，與簡潔易懂的圖文分析系統，僅需3分鐘的體表無痛量測，即可清楚了解病患全身機能與經絡氣血的變化。
長庚醫院中醫目前已引進這套經絡儀系統增加團隊整合照護能力，可同時探測生理與心理變化，除了用於門診患者，更整合於病房癌症會診療程，提供治療前後的客觀數值比較，進一步提升患者滿意度。對於言語表達不清的患者，或是全身莫名不適、做過抽血檢查正常的患者，提供較精確的診斷應用。
一位老奶奶肝硬化，日前被診斷罹患肝癌，腫瘤長在肝臟中間，醫師評估如果選擇傳統手術的話，必須切除一半以上的肝臟，另外因為年紀較大，後面需要再輔以其他治療，病患可能面臨治療帶來的副作用以及身體負荷不及的挑戰。
面對癌症，充滿了不確定性，而罹癌後的壓力更是無法言喻。傳統的癌症診斷與治療過程較為繁複，耗時費力，在時間上成為防癌把關的阻力，過程中也帶給病友許多的不適和副作用，因此必須不斷尋求更好的解決方法。
長庚醫院近年投入大量的癌症治療研發經費，並將標靶藥物及免疫療法加入治療行列，讓癌症存活率提升許多。希望提供病患從診斷、治療到全方位的照護。例如抽一管血就可驗出是否罹癌、利用質子治療大幅提升癌症治療的舒適度及成功率、積極發展細胞治療等。
嘉義長庚心衰中心與映泰公司合作遠距醫療照護
另外值得一提的是，嘉義長庚心臟衰竭中心與映秦公司合作遠距習療照護．應用非侵入性心輸出量檢測儀(BP-130)，依照周邊血管連續壓力變化的量測，直接評估單次心搏輸出量(SV)與心輸出指數(CI)，取代耗時、耗力的心臟超音波檢測，並可早期預警心衰病人再住院風險，照護心臟衰竭病人。
映泰李建邦經理表示，傳統心衰竭的病人，在住院的時候，只能用心臟超音波，但因為健保給付的次數有限（基本上都是住院的兩次)。返家後心臟的變化無法測到，但現在簡易儀器可攜帶回家使用．運用雲端做到醫院與個人居家自我心臟功能檢測 ，希望未來非侵入性心輸出量檢測儀(iBP-130）都可應用在一般健康族群組。
現代人活的久更要活的好！有病症若能好好接受治療，依然有望能維持原有的生活品質，延長存活時間。世界衛生組織(WHO)已將癌症、心血管疾病、糖尿病及慢性呼吸道疾病等四種疾病，定義為非傳染性疾病，而導致非傳染性疾病增加的主因，分別是：抽菸、身體缺乏活動、喝酒和不健康的飲食。長庚醫院提醒民眾『癌症不一定是絕症』，延誤診療才容易成為真正的殺手。 本次醫療科技展能安排民眾現場體驗各種尖端醫療，在參與及互動中，得到更新更好的防癌知識與癌症治療方式。