新型生物製劑精準治療 提升類風濕性關節炎患者生活品質

類風濕性關節炎好發在40-50歲的中年女性，女性患者約為男性的5倍，95％患者好發部位容易顯現在手指間關節及手腕，且多為對稱性關節疼痛，若未及時治療會造成關節破壞，嚴重影響生活品質。

家住三峽山區60歲王奶奶常容易感到疲倦、胃口差，手指關節處出現輕微疼痛，連騎機車催油門都有困難。吃藥治療後亦無改善病情。之後手部關節腫脹疼痛更惡化，不但刷牙困難，甚至無法穿衣服且容易跌倒，嚴重影響生活品質，2年體重暴瘦10公斤，轉診到過敏風濕免疫科檢查，才發現罹患「類風濕性關節炎」已長達４年，經使用生物製劑治療，病情獲得大幅改善。

類風濕性關節炎併發症多樣複雜 誤診恐延誤黃金治療期

收治個案恩主公醫院過敏風濕免疫科主任郭孝齡醫師表示，類風濕性關節炎屬於全身發炎性自體免疫疾病，初期不易診斷，常見症狀為疲倦感、全身痠痛及食慾不振，甚至會體重下滑，若無妥善治療，會演變為多關節發炎及腫脹。

類風濕性關節炎併發症多樣複雜，如乾眼症、乾燥症、貧血、頭痛、間質性肺炎、胃食道逆流或骨質疏鬆等，患者就醫治療後，病情卻無法有效改善。目前疾病診斷會參考2010年歐美風濕病學會的建議，評估患者關節腫痛的數量及位置，並抽血測類風濕性關節炎因子、Anti-CCP抗體（抗-環瓜氨酸抗體）來做綜合判斷。

用藥需「快、狠、準」 生物製劑大幅提升患者生活品質

郭孝齡醫師指出，類風濕性關節炎是種不可逆疾病，關節一旦被破壞就無法復原，治療用藥要「快、狠、準」：「快」就是發現時要趕快治療，「狠」是盡快使用藥物緩解疾病惡化，而「準」就是精準選對藥物。醫師會依照患者情況配藥，期望讓患者3個月內能獲得緩解或達到低疾病活動度。

目前第一線藥物為口服免疫調節劑、免疫抑制劑搭配消炎用藥，若持續治療半年仍未見效，則可申請健保生物製劑介入治療。目前常用新型生物製劑，治療效果提升，也提供患者極高就醫便利性。目前也有適合孕婦使用的生物製劑，可與醫師討論用藥。

郭孝齡醫師提醒，類風濕性關節炎患者切勿聽信偏方，避免抽煙，且保持愉快心情，正面思考並遵守醫囑定期回診，才能維持良好的生活品質。