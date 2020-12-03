安盛生新冠肺炎智能抗原快篩首度亮相

結合PixoHealth數位通行證為世界首創之全方位數位檢測防疫方案

安盛生科(6734)研發製造的第一項智慧快篩防疫新品「安必測®新冠肺炎智能抗原快篩」12月3日首度在台亮相；抗原快篩新品透過分析儀內的專利演算法，電腦可在5-15分鐘內客觀判讀結果。目前第三方實驗室測試數據初步顯示其靈敏度表現(偵測極限125 TCID 50 /mL)具高度國際競爭力，安盛生科團隊規劃年底前開始進行海外臨床驗證。

安盛生科指出，安必測®新冠肺炎智能抗原快篩產品結合PixoHealth數位通行證是世界首創之全方位數位檢測方案，顛覆傳統快篩仰賴人眼判讀結果的產品設計，從結果判讀、傳輸篩檢結果給受測者，到進入管制場域核准放行的工作流程完全排除人工失誤的空間。相較於核酸檢測費時且高昂的檢測成本，透過安必測®更具經濟效益及其便捷性，可增加篩檢頻率來降低疫情爆發的風險。

PixoHealth數位通行證應用程式短期內在安必測®上市之國家將可免費下載。PixoHealth數位通行證操作簡便，滿足多元應用場域，幫助機關團體、活動主辦單位及其用戶更順利地規劃大型集會活動與海外旅遊。

針對目前營運倍受新冠肺炎疫情威脅的行業，例如服務業、航空業、製造業等，安盛生科特別提供PixoHealth Pass Admin管理員應用程式，安裝於任何被機構授權的智慧手機，可即時、零成本、便利地掃描QR code，驗證來自安必測®分析儀儲存在雲端的檢測結果，以進行高效門禁控制。企業主將能在不大幅增加營運成本的前提下，實施定期員工篩檢，降低工作場所爆發疫情之風險。