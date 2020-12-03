安盛生新冠肺炎智能抗原快篩首度亮相

安必測®新冠肺炎智能抗原快篩的病毒偵測極限和國際一線醫療診斷大廠並駕齊驅。 圖/業者提供

結合PixoHealth數位通行證為世界首創之全方位數位檢測防疫方案

安盛生科(6734)研發製造的第一項智慧快篩防疫新品「安必測®新冠肺炎智能抗原快篩」12月3日首度在台亮相；抗原快篩新品透過分析儀內的專利演算法，電腦可在5-15分鐘內客觀判讀結果。目前第三方實驗室測試數據初步顯示其靈敏度表現(偵測極限125 TCID50/mL)具高度國際競爭力，安盛生科團隊規劃年底前開始進行海外臨床驗證。

安盛生科指出，安必測®新冠肺炎智能抗原快篩產品結合PixoHealth數位通行證是世界首創之全方位數位檢測方案，顛覆傳統快篩仰賴人眼判讀結果的產品設計，從結果判讀、傳輸篩檢結果給受測者，到進入管制場域核准放行的工作流程完全排除人工失誤的空間。相較於核酸檢測費時且高昂的檢測成本，透過安必測®更具經濟效益及其便捷性，可增加篩檢頻率來降低疫情爆發的風險。

PixoHealth數位通行證應用程式短期內在安必測®上市之國家將可免費下載。PixoHealth數位通行證操作簡便，滿足多元應用場域，幫助機關團體、活動主辦單位及其用戶更順利地規劃大型集會活動與海外旅遊。

針對目前營運倍受新冠肺炎疫情威脅的行業，例如服務業、航空業、製造業等，安盛生科特別提供PixoHealth Pass Admin管理員應用程式，安裝於任何被機構授權的智慧手機，可即時、零成本、便利地掃描QR code，驗證來自安必測®分析儀儲存在雲端的檢測結果，以進行高效門禁控制。企業主將能在不大幅增加營運成本的前提下，實施定期員工篩檢，降低工作場所爆發疫情之風險。

文 張秉鳳