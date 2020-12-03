台灣之光！太豪生醫AI醫材 首傳捷報 獲日本上市許可

台灣之光！太豪生醫研發的「全乳超音波智慧掃描檢視系統」，最近首獲日本上市許可。這是太豪生醫繼獲得美國及台灣衛福部醫療器材上市許可之後；該產品可實現AI技術在超音波中的應用、並以快速檢測乳腺腫瘤，再度獲日本國際市場肯定及取得製造販賣銷售。

乳腺癌是世界上最常見的癌症之一，也是導致女性死亡的主要原因。根據世界衞生組織（WHO）的報吿，2018年全球共有209萬乳腺癌病例，其中62.7萬為死亡病例，乳腺癌已經成為全世界女性最常見的惡性腫瘤以及前幾大癌症死因。以台灣為例，民國106年女性乳癌新增病例近1.4萬名，較前一年度增加近1300名病例，發生率的排名於女性為第1位。另受飲食西化之因素，發病年紀有偏年輕化之趨勢，45歲以下病例近2800名，佔新增病例約18%。

由於大多數亞洲女性的乳房較密實，根據統計在臺灣，乳房被檢查者中屬於dense breast的比例為68.6%，在日本，heterogeneously dense（偏高密度）的比例為68%，extremely dense（超高密度）的比例為15%。目前乳房X光攝影被認為是檢測和診斷乳腺癌的最佳篩查技術之一，然而，乳房X光攝影對緻密乳房的敏感性降低仍然是主要限制。

另一方面，許多研究表明，超音波可以檢測出緻密型乳房中的乳房腫塊，因此超音波檢查是檢測腫瘤的絕佳工具。近年來，女性乳腺癌已成為一個社會問題，台灣及日本政府雖然都已經實施定期乳癌篩檢等措施，以提高就診率，但台日兩國目前乳腺癌篩查的檢查率一直保持在45%以下的程度，尚未達到有助於早期癌症發現階段。

由於現行超音波檢查受到操作員依賴性和經驗的限制，因此，如何克服此問題並達成超音波掃描標準化作業，減少因人為疏忽造成的漏掃或漏檢出，實為超音波乳腺癌篩查品質控管需達成之目標。另外，近年來，通過超音波提高圖像診斷裝置的解析度，檢測癌症組織的概率得到了提高，但鑒於並沒有很多醫師專家能夠讀取大量圖像並診斷，人工智慧（Artificial Intelligence：AI）等診斷輔助技術的發展是可預期的。

太豪生醫AI醫材，可實現AI技術在超音波中的應用，以快速檢測乳腺腫瘤。圖／業者提供

太豪生醫已獲得美國及台灣衛福部醫療器材上市許可的「全乳超音波智慧掃描檢視系統」，實現AI技術在超音波中的應用，以快速檢測乳腺腫瘤。這種新的AI乳房超音波系統，跟踪設備用於監視掃描區域。如果存在一些未掃描區域，智能系統將顯示這些未掃描區域以提醒操作員。

此外，當AI程序自動檢測到腫瘤時，智能系統亦將同步警告操作員。因此，這種智能系統就像AI助手一樣，她可以與醫生一起完美完成乳房篩查工作，以減少漏診或誤診可疑腫瘤的可能性。將可大幅降低第一線超音波掃描人員的負擔，降低不同評估人員造成的差異性，亦同步增強超音波乳房檢查的完整性與可靠性，達成以AI輔助超音波乳房腫瘤篩檢品質管控的目的。

此項產品在太豪生醫於2018年與日商笛卡爾公司簽訂經銷授權合約後，旋即由日商笛卡爾公司向日本PMDA進行法規上的討論並於日本進行臨床實驗驗證。由於這是第一項日本境外公司發展之AI產品申請PMDA上市許可，日商笛卡爾公司投入了大量的研究資金和人力資源。

經過近三年的努力，持續與日本PMDA溝通，這款AI乳房超音波系統終於通過日本醫藥品醫療機器綜合機構PMDA上市許可，將有機會在日本乳房腫瘤篩查市場獲得日本女性所使用，為AI應用在超音波乳房篩檢作業邁進新里程碑。