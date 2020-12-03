軒郁國際(6703) 與世界乳清蛋白大廠哥蘭比亞營養有限公司簽約 取得旗下高端全能乳清蛋白Salibra®台灣獨家代理權

軒郁國際股份有限公司(6703)旗下子公司_新普利股份有限公司與全球乳清蛋白大廠＿哥蘭比亞營養有限公司(Glanbia Nutritionals) 於 12月3日在上海簽訂獨家取得 Salibra®702 在台灣市場的代理權。哥蘭比亞營養有限公司(Glanbia Nutritionals) 每年產出超過61億公斤的乳製品，其產品出口到130個國家，每年除致力提升工廠的生產製程外，並持續開發高附加價值的產品，其中又以高品質的乳清蛋白世界聞名，旗下高端原料Salibra®702 全能蛋白係以專利技術過濾加工生產，在生產過程中保留乳清蛋白中完整的活性成分，能更完整補充均衡營養並幫助提升抵抗力。軒郁國際看重後疫情時代國人對提升自身抵抗力的需求增加，特別與哥蘭比亞營養有限公司(Glanbia Nutritionals)簽約該原料於台灣的獨家代理權並預計推出一系列以該專利全能乳清蛋白為核心的的機能保健產品。

哥蘭比亞營養有限公司 (Glanbia Nutritionals) 亞太地區副總裁David Townsend表示:「Salibra®702 全能乳清蛋白是我們在製程上的全新精進，採用巴斯德殺菌，全程以低溫的物理萃取方式，完整保留了天然牛奶中最重要活性成分，如乳鐵蛋白、免疫球蛋白、磷脂質、胺基酸等，可完整保有乳清蛋白的營養價值。我們相信憑藉著軒郁國際獨到的市場洞察力與精準的行銷，對於軒郁國際即將發表的新產品我們非常有信心！」

軒郁國際持續以多品牌的經營策略，針對不同消費者客群需求推出適合該族群需求的功能產品。這次簽署代表軒郁國際再增加一個重要的合作夥伴，持續擴展旗下保健品品牌，其厚實之研發及銷售能力，結合哥蘭比亞營養有限公司(Glanbia Nutritionals) 百年的優異乳清蛋白之研發製造能力，透過雙方實力結合之優勢，創造雙贏之局面，期許新品上市後能帶動另一波成長動能。