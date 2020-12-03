2020台灣醫療科技展 長陽生醫展示研發成果

震旦集團旗下長陽生醫國際(Ever Young BioDimension)，建構了完善的GMP廠與系統，提供3D列印醫療輔具｢設計｣與｢代工｣的客製化服務，並擁有5項專利及衛部醫器6項產品許可證，協助醫師與患者獲得品質卓越與安全可靠的精準健康醫療服務。此次於12月3日至6日參加「2020台灣醫療科技展」在台北南港展覽館展出豐富的研發成果，並同步推出數位醫療｢雲端平台｣系統，掌握「零距離」且「零接觸」的服務商機。

長陽生醫國際目前已服務醫療院所超過50家、合作醫師超過150人，手術案例超過1,000件，未來將持續開發「生物墨水」及「生物列印機」等生醫科技產品，幫助顧客進行高端生醫研究，預計明年產品化，積極搶佔3D生物列印醫療市場。

長陽生醫國際營運長陳炫璋表示，長陽擁有智慧化管理的GMP廠房，提供3D列印醫療輔具｢設計｣與｢代工｣的服務，如：正顎手術導板、植牙導板、口腔癌導板、整形美容輔具與模型…等，為落實創新數位醫療服務，積極佈署專業人力、設備及產品線，且強化服務能量，使醫事人員使用安全的3D列印創新醫材產品，給予臨床醫師更前瞻的技術支持，大幅縮短手術時間、降低手術風險並且提升術後復原速度。

針對今年新冠疫情爆發，「零接觸」服務成為趨勢，陳炫璋營運長對此指出，長陽生醫國際榮獲1,600萬元的科技部中部科學工業園區創新研發計畫，開發正顎影像的數位雲端系統，在海外及國內遠距之醫事人員可將患者影像傳達到平台中，透過數位雲端平台零距離、零接觸的服務，改變傳統面對面溝通的方式，除了拉近了長陽生醫國際與醫事人員的距離，提升術前溝通效率與服務品質，同時也可快速擴展我們的產品與服務到全球市場，開發無限商機。

未來，長陽生醫國際研究團隊致力於將3D列印技術應用於生醫領域，研發｢生物墨水｣、｢生物列印機｣與 「矽膠模具」等醫療產品，其中客製化的生物墨水是可支持活細胞粘附、增殖和分化的材料，依照不同顧客需求及應用方式進行配方調整。在列印設備上則開發具有多功能模組的噴頭，能夠精準控溫，提高細胞在列印過程中的存活率，提升產品的穩定性。本設備預計於2021年上市銷售。

這些創新研發成果分別榮獲第十五屆、第十六屆與第十七屆國家新創獎殊榮。而最新的第十七屆國家新創獎-臨床新創獎「新型人工膝關節感染治療用活動型佔位器應用」於昨天(12/1)舉行頒獎儀式。

營運長陳炫璋表示，下一階段將連結組織再生工程，開發多樣性的類組織、組織微環境、生物性醫材甚至是人工組織器官；長陽生醫國際希望聚焦這些前瞻性生醫材料與生物列印設備的研發，期待在推動精準健康醫療產業的發展上有所貢獻，為醫師與患者提供更好的治療和臨床服務。

長陽生醫國際股份有限公司成立於2016年，由震旦集團與中國醫藥大學共同創立，著眼於精準健康醫療產業的發展趨勢，除了已經在服務的客製化手術導板等醫療輔具之外，專注研發正顎手術雲端平台、生物相容之高分子材料、生物墨水與生物列印機，為未來立足台灣、行銷亞太甚至是全球市場奠定豐厚的基礎。