國璽獲頒國家新創精進獎

新藥臨床持續前進

國璽集團 (證劵代號：6704)12月1日獲頒國家新創精進獎，表揚國璽的肝硬化幹細胞新藥-清肝淨（GXHPC1），具備創新且持續精進的斐然成就。頒獎典禮於南港展覽館舉辦，由中央研究院張文昌院士親自授獎，並將在12/3-12/6於「2020台灣醫療科技展」展出幹細胞相關研發成果與應用實例。

國璽技術總經理林珀丞博士。圖/國璽提供

由社團法人國家生技醫療產產業策進會（以下稱生策會）舉辦的「國家新創精進獎」，至今已邁入第二屆，此獎為表彰國家新創獎獲獎單位，能持續精進創新、研發進程具體，在創新的基礎上邁向卓越。國璽在2010年投入肝硬化幹細胞新藥-清肝淨（GXHPC1）的開發，於2018年獲得「第十五屆國家新創獎」，正是十年磨一劍，而不忘創新的使命在於應用的初衷，持續推進臨床進程。目前，清肝淨（GXHPC1）正進行人體臨床第二期試驗，同時國璽也在國家生技研究園區、新竹生物醫學園區投資幹細胞研究及生產資源，目標使再生醫療產業能持續創新、創業且創造價值。

國璽集團董事長莊明熙博士表示，創新是創業的第一步，如何將概念落實應用，製造與管理是後續商品化的關鍵。國璽在幹細胞模組化製程及細胞檢測技術的精進，可以支持不同創新技術者，發展幹細胞新藥。目前除了在台灣成功推進多項幹細胞新藥臨床試驗外，也開始拓展國際市場。

今年12/3-12/6登場的「2020台灣醫療科技展」，國璽集團除了與合作單位共同發表多項幹細胞新藥研究最新進展之外，也設立自己專屬的展區 (展區編號：M1403、M609)，展現國璽集團多項創新能量與研發成果，歡迎各界蒞臨參觀指導。