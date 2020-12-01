晉弘數位眼前房攝影機獲頒精品獎金質獎

晉弘科技手持式數位眼前房攝影機(horus Scope DEA 200)是一款適用於白內障遠端篩查、診斷儀器，快速又有效，可解決偏鄉地區醫療資源缺乏困境，達到遠距醫療、問診零距離之目的，產品日前獲頒第29屆台灣精品獎金質獎殊榮。

全球視覺障礙人口中，白內障因素占25.8％，白內障可說是導致失明的最主要因素。晉弘手持式數位眼前房攝影機(horus Scope DEA 200)體積只有傳統桌上型裂隙燈的十 分之一，主機重量僅580公克，為傳統桌上型裂隙燈約四十分之一，方便攜帶、不受地域限制，可隨時作白內障看診，並進行數位記錄與傳輸，方便電子病歷上傳網路。

數位眼前房攝影機的鏡頭設計上採用1.6 X zoom變焦鏡頭，10~16倍的連續放大率，讓使用者可以依據需求切換並觀察局部細節於眼前房全域。在裂隙照明系統上採用新型設計，做到同於桌上型全功能裂隙光源，可切換6種不同裂隙寬度、變換3種彩色濾片，並於2側設計輔助照明光源，具備有+/- 45°的照明角度等功能。

晉弘指出，手持式數位眼前房攝影鏡頭具有光學設計上縮小體積、螢幕更大、人機界面舒適、性價比佳、操作容易等特色；可變換鏡頭的主機連接數位眼前房攝影鏡頭，以及晉弘已量產上市的眼底相機鏡頭，做到全眼照護，這對於遠距醫療、普篩及臨床照護具很大便利性，達到遠距醫療、問診零距離之目的。

遠端醫療上利用晉弘的醫學病歷軟體系統，與病患的醫療紀錄比對後，能協助醫生做出及時、精準的診斷與治療，晉弘期盼以先進的手持式診斷裝置解決偏鄉醫療資源不足問題，落實全民普篩提早預防白內障的目的。