商研院牽線 大樹藥局與日本SUGI集團簽署合作契約

日本Sugi醫藥集團為日本醫藥流通領導廠商，經商研院媒合牽線，成功與我國大樹藥局簽訂合作協議契約。商研院董事長許添財表示，過去商研院一直致力健康照顧產業的研究與經營模式輔導，過去幾年也籌組健康照顧考察團赴日考察。 去年考察團參訪Sugi集團，參訪成員對該公司的定位有深刻的印象，與其他日本公司不同的是，Sugi集團在健康及醫療領域販售比例較高，而且處方簽的販售比例也較高，跟其他日本藥局有很大的不同。

Sugi集團近年明顯成長，顯示Sugi集團的差異化策略是非常成功的。台灣大樹藥局過去與商研院有密切合作關係。大樹藥局曾獲得天下雜誌二千大企業，經營醫藥與保健實體通路，營收與成長雙料冠軍，是國內藥局產業的佼佼者。

許添財說明，商研院是我國商業服務業方面的國家級智庫，扮演引領台灣商業服務業發展的角色，也希望協助台灣的服務業國際化，向海外發展。大樹藥局與日本Sugi集團的合作，是台、日雙方強強結合，攜手相連，商研院也期盼台、日合作可以創造雙贏，共同進軍海外健康照護巿場。雙方可以拉出第二條成長曲線，再創高峰。

同時許添財也表示，過去兩年他連續應日本政府與亞洲商業論壇邀請，向日本企業界演講台日雙方企業合作互補長短，並共同進軍東南亞市場的双贏之道，獲得廣泛正面回響。

商研院副院長王建彬則表示，商研院將持續在健康照護領域扮演一定角色，協助國內業者經營模式的轉型與市場行銷方面的協助，透過市場端與需求端的分析，提供創新營運模式，技術商品化等，協助國內健康照護產業的發展。