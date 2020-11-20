富禾生醫攜手台創材 開發脂肪幹細胞結合3D細胞支架 瞄準脊椎損傷、退化性關節炎

富禾生醫股份有限公司(以下簡稱富禾生醫)於本月13日與台灣創新材料股份有限公司(以下簡稱台創材)簽署合作意向書。富禾生醫掌握高純度的脂肪幹細胞培養技術，加上台創材的三維細胞培養支架，將共同開發應用於脊椎損傷與退化性關節炎病人的再生醫療產品。

富禾生醫除了致力於癌症免疫細胞療法的研發，也掌握獨創的幹細胞培養技術。其總經理李建謀表示，富禾生醫可萃取、純化出高純度的脂肪幹細胞，將其分化成胚層組織(Germ Layers)，並能辨識出五種組織如軟骨、脂肪等的先驅細胞生物標記，能確保細胞與支架在體外培養後，不會生長出其他功能的細胞。

總經理李建謀也強調，富禾生醫選用台創材提供的細胞培養支架，能模擬細胞與細胞外基質的動態關係，更精準預測細胞反應。以退化性關節炎組織受傷的病人為例，未來若透過關節腔攝影得知病人組織受損缺面，製作貼合患部的細胞培養支架，將比當前注入生長因子促進組織修復，預期更有顯著的修復效果。

台創材董事長李志賢表示，公司主要致力於微奈米級高科技材料的研發及生產，除了可以客製出最適合細胞生長的生醫支架，其多孔微米材料，也利於細胞的增生、遷移及分化，加上生物可降解的特性，可於體內組織修復後被人體吸收。

圖為雙方研發團隊合影

富禾生醫總經理李建謀表示，未來將以退化性關節炎及膝關節軟骨缺損適應症申請《特管法》細胞治療，並規劃進行相關專利申請、動物實驗及臨床試驗，期待在不久的將來能造福更多有需求的病人。