富禾生醫攜手台創材 開發脂肪幹細胞結合3D細胞支架 瞄準脊椎損傷、退化性關節炎

富禾生醫與台灣創新材料共同開發應用於脊椎損傷與退化性關節炎的再生醫療產品。 (左：富禾生醫總經理李建謀；右：台灣創新材料董事長李志賢)
富禾生醫與台灣創新材料共同開發應用於脊椎損傷與退化性關節炎的再生醫療產品。 (左：富禾生醫總經理李建謀；右：台灣創新材料董事長李志賢)

富禾生醫股份有限公司(以下簡稱富禾生醫)於本月13日與台灣創新材料股份有限公司(以下簡稱台創材)簽署合作意向書。富禾生醫掌握高純度的脂肪幹細胞培養技術，加上台創材的三維細胞培養支架，將共同開發應用於脊椎損傷與退化性關節炎病人的再生醫療產品。

富禾生醫除了致力於癌症免疫細胞療法的研發，也掌握獨創的幹細胞培養技術。其總經理李建謀表示，富禾生醫可萃取、純化出高純度的脂肪幹細胞，將其分化成胚層組織(Germ Layers)，並能辨識出五種組織如軟骨、脂肪等的先驅細胞生物標記，能確保細胞與支架在體外培養後，不會生長出其他功能的細胞。

總經理李建謀也強調，富禾生醫選用台創材提供的細胞培養支架，能模擬細胞與細胞外基質的動態關係，更精準預測細胞反應。以退化性關節炎組織受傷的病人為例，未來若透過關節腔攝影得知病人組織受損缺面，製作貼合患部的細胞培養支架，將比當前注入生長因子促進組織修復，預期更有顯著的修復效果。

台創材董事長李志賢表示，公司主要致力於微奈米級高科技材料的研發及生產，除了可以客製出最適合細胞生長的生醫支架，其多孔微米材料，也利於細胞的增生、遷移及分化，加上生物可降解的特性，可於體內組織修復後被人體吸收。

圖為雙方研發團隊合影

富禾生醫總經理李建謀表示，未來將以退化性關節炎及膝關節軟骨缺損適應症申請《特管法》細胞治療，並規劃進行相關專利申請、動物實驗及臨床試驗，期待在不久的將來能造福更多有需求的病人。

文 利漢民

工商時報