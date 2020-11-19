秋冬拉警報！ 阿根廷研究發現 CRL1505菌株可降低呼吸道感染率

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情爆發，全球已有4730萬人感染確診，並導致超過121萬人死亡，統計數字仍然攀升中；在世界各國競相研發疫苗同時，流行性感冒的威脅依然存在，國內流感疫情也逐漸攀升，導致今年度流感疫苗接打爆發熱潮，而後續引發各種討論。

雖說流感好發於學齡幼兒或是高齡長者，但事實上無論年齡，流感的威脅無處不在，提升自身免疫力亦成為全民一項重要課題。

研究發現 鼠李醣乳桿菌CRL1505可維持呼吸道黏膜保護力

阿根廷CERELA研究中心聯合日本東北大學，統整全球至今COVID-19之臨床研究與治療經驗，並發表鼠李醣乳桿菌CRL1505之潛在抗病毒效益，在進行一項大規模研究調查發現：在298位孩童的臨床試驗中，給予孩童內含鼠李醣乳桿菌CRL1505的優格六個月，可有效降低孩童發燒、上呼吸道感染、咽喉發炎、急性腹瀉等症狀的發生率，進而減少請病假的天數及父母在孩童照護上的負擔。

阿根廷CERELA研究中心聯合日本東北大學發表鼠李醣乳桿菌CRL1505之潛在抗病毒效益，有效降低孩童發燒、上呼吸道感染、咽喉發炎、急性腹瀉等症狀的發生率。圖／業者提供

此外，在動物實驗中也發現CRL1505可經由腸-肺軸線提升呼吸道抗病毒免疫力，並能有效調節免疫反應以降低過度發炎造成的自體傷害，顯著降低發炎因子造成的肺浸潤及肺損傷的程度。

在此之前， CERELA研究中心也發現，給予孩童內含鼠李醣乳桿菌CRL1505的優格六個月，可有效降低孩童發燒、上呼吸道感染、咽喉發炎、急性腹瀉等症狀的發生率。研究結果發表於國際期刊International Journal of Biotechnology for Wellness Industries。

腸道菌群可調控多種肺部症狀

對於腸道菌與呼吸道及肺部免疫力的關係，國立陽明大學教授蔡英傑解釋，近年來大量研究發現，雖然腸道菌群分佈在腸道中，但對遠端器官如大腦、肺、肝等都有著重要影響，其中腸-肺軸線（Gut-Lung Axis）的研究日益受到關注。大量的研究報導表明，維持正常的腸-肺軸交流將有利於緩解肺部疾病。

專家提醒：仍不能輕忽流感等呼吸道病毒威脅

蔡英傑教授也提醒，冬季使流感等呼吸道傳染病進入高發期，就診患者人數逐漸攀升，除了接種流感疫苗，勤洗手，保持良好的衛生習慣，適量運動、均衡膳食及適當維持良好腸道菌相才可從內而外的提升整體防護力。