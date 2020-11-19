瑞禾生技 多功能生物感測大平台

高科技製程技術開發奈米電極生物感測平台，更換生物標記即可用於免疫、核酸、微生物、流感及新冠病毒等不同領域快速檢測。

國立交通大學產學運籌中心攜手經濟部中小企業創育機構發展計畫，透過整合校內外資源積極推動新創育成與產學合作，成立於2018年的瑞禾生技今年與交大簽定奈米電極生物感測平台專利，專利申請國家包含台灣、中、美、歐盟、日本及韓國。並進駐於交大博愛校區，目前瑞禾生技資本額已增資至2千萬，主要業務為晶片代工生產、晶片封裝、手持晶片讀取機開發與晶片微流道整合。

瑞禾生技的奈米電極感測平臺採EIS(電阻抗頻譜）原理設計，特色為:省去光學元件，系統輕巧可手持。保有傳統的優良線性特質外，大幅提升信號強度及降低雜訊。使得檢測極限LOD與採化學發光(CLIA)的大型檢測儀器相比，毫不遜色。現與交大生科所合作，以急性心肌梗塞標誌物Cardiac Troponin I檢測，目前已可檢測到10pg以下。預計2020年底前完成定量檢測技術研發，現已研發出8合一快篩檢測晶片，同時可檢測四型的登革熱與四型的沙門氏菌。

瑞禾生技董事長兼總經理連俊龍分享，瑞禾生技的奈米電極感測平台具有單隻細菌檢測能力。且能將現今標準的3至5天培養方式縮至半天以內。以傳統檢測為例，需在24小時增菌進入對數期後，再進行後續流程及分析。而瑞禾生技研發到只需1小時增菌（數量放大8倍），結合免疫法，直接測量活菌引起的阻抗變化！

瑞禾生技董事長兼總經理連俊龍畢業於交大，畢業後直接投入科技業主攻IC設計研發，45歲時重回交大就讀生科博士班，也因為跨域學習，加上本身具科技業多年實務經驗，讓連俊龍能結合半導體科技業製程研發生物快篩技術，因此創業後首選就是進駐交大創新育成，在學校與恩師分子醫學及生物工程研究所所長袁俊傑教授持續技術合作開發新的應用之外，也能交流國內外最前端的研發資源及技術，是一個讓新創能挖掘到許多寶藏的大平台。