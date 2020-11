新生兒搶看世界 體重僅645克出生 「11/17世界早產兒日」為早產家庭加油

「根據統計台灣平均每十名嬰兒就有一名是早產兒」。這些迫不及待想體驗這個世界的巴掌仙子,出生後,(免)只生兒醫療團隊的叔叔、阿姨陪伴他克服成長的層層關卡。東元綜合醫院近日接生一名巴掌仙子-芊芊(化名),母親懷胎僅27週,產下一名連巴掌大小都不到的新生命,體重僅有645公克,手臂比成人手指頭還要細。新生兒加護病房隨即啟動新生兒急救流程,迅速執行正確治療,扶持著她健康長大。

出生僅有645多克的巴掌仙子-芊芊,手掌僅成人的兩隻手指大小,經新生兒加護團隊悉心照料生命跡象穩定,平安長大到800公克,醫療團隊持續照護觀察,陪伴巴掌仙子克服成長難關。

圖/東元綜合醫院提供

東元綜合醫院兒科部部長王昱程說,芊芊經過初步搶救後,目前在保溫箱內觀察,並努力成長中。出生到現在,經過27天悉心照護,如今已長到800公克。這些極度早產的巴掌仙子出院前需要過五關斬六將,有很多的關卡等待著他們去克服。芊芊也經歷了肺部發育不全,需要從氣管內管給予表面張力素,以及開放性動脈導管引起的心臟衰竭症狀,也經歷細菌感染的敗血症狀。小小的身軀突破了一道道的關卡,勇往直前,展現生命的韌性。雖然不知道前方還有多少的阻礙,但一直眉頭深鎖的爸爸終於在最近會客時能微笑地說「我覺得我的小女兒越來越漂亮了」。醫護團隊細心的照料著芊芊,也不時給予家屬鼓勵。

王昱程醫師回想起當時也說,東元新生兒加護病房團隊已有相當純熟的經驗跟默契,一接獲通報,大家就像有心電感應,即刻分工準備輻射加溫台、呼吸器及任何可能用到的工具,像是喉頭鏡、氣管內管、口胃管、靜脈針頭及輸液等都迅速到位。醫療團隊對於新生兒急救流程更是熟悉,擦乾擺位、口鼻抽吸、評估呼吸心跳、正壓換氣以及氣管內管放置等等,長期的實務訓練都為了在新生命降臨時,即刻派上用場。

王昱程醫師補充,早產兒的照護是一件很錙銖必較、吹毛求疵的事情,非常需要完整且經驗充足的新生兒加護病房團隊協力才能完成,大到從呼吸器設定、保溫箱溫度調控,小到身體擺放的角度、抽血時的血液流速,都可能直接影響早產兒的生命健康,不容許一絲失誤。在芊芊生命徵兆穩定後,她努力地睜開眼看了這新世界一眼,使醫護人員暫時鬆一口氣。王醫師歡欣地對著她說:「歡迎來到這世界,你這調皮鬼,接下來這三個月我們會陪伴你度過許多難關。」

11月17日是世界早產兒日,一個讓全世界更多人重視並關懷早產兒的日子,起源是從歐洲的 Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)慈善基金會所發起當地的早產兒關懷日。早產兒從一出生就需要積極的加護照顧、跨科跨專業照護、營養照護,甚至到最後的早期療育評估以及復健課程,對孩子跟爸媽都是一大挑戰,藉由這樣的關懷節日,一起為這些已經走過或正在奮鬥中的早產兒家庭加油打氣!