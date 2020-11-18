昌泰科醫 榮獲經濟部第19屆新創事業獎

第19屆新創事業獎得主大合影。圖／李水蓮



昌泰科醫榮獲經濟部第19屆新創事業獎，在心血管預防保健術上，有卓著突破，把心血管的健康管理，推向第一線隨時隨地的居家與個人監測的心血管快篩， 真正做到預防性醫療健康促進，獲得國家肯定。

「COMGO 心血管AI量測儀」品牌，列入第19屆新創事業獎排行板。 圖／李水蓮

小而準的「COMGO 心血管AI量測儀」，非侵入並只需150秒即能得知自我生理健康狀況，昌泰科醫COMGO心血管AI量測儀的檢測內容，包括血管彈性是否有硬化或是狹窄的趨勢、是否有熬夜或睡面品質問題造成血管疲勞、沒有適當補充水份造成血液濃稠、以及當下的血管年齡狀況，並分析HRV壓力與元氣指數、心電圖訊號分析是否心跳異常與健康分數等13項預防醫學保健的健康指標，並透過線上營養師衛教如何透過正確生活作息與飲食補充營養來改善健康。

昌泰科醫總經理趙書宏在就讀國立臺北科技大學博士班時瞄準心血管預防醫學的趨勢，並與博士班同學時任三總松山院區心臟科主任曾今坤醫師(現任博仁綜合醫院心臟內科主治醫師暨生理功能室主任)，在指導教授臺北科技大學電資學院黃育賢院長與高立人教授及臺北科技大學電子系的輔導下成立昌泰科醫。

攜手醫界台灣權威神經外科教授高明見醫師(腦血管疾病防治基金會董事長)與陽明大學醫學院蔡篤堅醫師教授、台灣長照醫學會理事長劉伯恩醫師、臺北榮民總醫院王建人醫師(中西整合)、中華民國中醫醫學會全國聯合會理事長顧明津醫師(上海中醫藥大學臺灣校友會會長)、馬偕醫院黃明堃醫師(馬偕住院醫師專科訓練教學負責人)、美視原醫院長莊台陽醫師等眾多醫師群。

以及學界明志科技大學電機系林君玲教授、交通大學電子工程學系鄭晃忠教授、長庚大學電機系魏一勤教授、勤益科技大學電子系王三輔教授等人，經由產學研共同合作研發推廣心血管快篩「AI心血管健康量測儀」，並自創「COMGO」品牌。

昌泰科醫總經理趙書宏（右起）、曾今坤醫師及金榮生理事長分享得獎殊榮。圖／李水蓮

昌泰科醫榮獲微型企業組-金質獎。圖／業者提供

該產品不僅輕巧可隨身攜帶，並可方便快速偵測心血管健康狀況與心律不整及自律神經狀況等生理資訊，更結合AI雲端演算，分析ABI+PWV與EKG心律不整等數據，並獲得國際最佳論文獎(IEEE ISNE 2018最佳論文獎)與經濟部第25屆創新研究獎的肯定。

昌泰科醫總經理趙書宏與「COMGO心血管AI量測儀器」 獲日本《神奈川》新聞的大力宣傳報導。圖／業者提供

趙書宏指出，「COMGO心血管AI量測儀器」主打血管老化，非侵入並只需150秒即能得知自我生理健康狀況，是一款與眾不同的血管偵測。在工研院的推薦下，於今年10月初甫獲日本《神奈川》新聞的重視及報導，因而獲得日本三家上市公司派人來台參觀昌泰科醫今年的「台灣國際人工智慧暨物聯網展」（2020 AIoT Taiwan）；經由測試後與日本三家上市公司簽訂NDA到MOU備忘錄，並成功的打入日本市場。

昌泰科醫成立於104年，以產品與服務的發展融入醫學原理、預防醫學的概念，期望可以廣泛應用在個人、家庭、企業的健康管理，乃至於輔助醫療、照護機構的臨床照護。該公司107年獲得第25屆創新研究獎；今（109）年奪得第19屆新創事業獎。趙書宏進一步表示，「我們努力朝小巨人獎、磐石獎的目標邁進。」期望在醫療與照護領域可以做出專業的貢獻。