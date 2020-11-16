口罩是力抗疫情防護的重要裝備 卻成為海洋生物及環境的新威脅 不容忽視！

隨著新冠病毒疫情的侵襲，許多以前冷門的產業一夕之間變成超夯的行業，但如何處理其回收之問題卻尚未有安全有效的流程方法。台灣長照醫學會理事長劉伯恩表示，為了力抗疫情病毒的蔓延，戴口罩成為個人防護的重要裝備，但也成為海洋生物及環境的新威脅。除了大家常聞的各式生態的影響外，尤其身為地球一份子的我們，難道不能有更好的使用方法及處理方式嗎?恐怕這是新冠疫情下一個階段，大家要共同省思的新課題。

中華生技醫藥協會理事長陳建州表示，承創會的醫療文化及對於環境關懷的精神，對於這些未來的問題，深感除了協助對於人們對於醫療的急需要，更體認到下一階段，能否可以為環境的保護投下一個社會責任及醫療仁者的思維，進而對於眼前的口罩後續所產生的問題，能為社會改善口罩使用的問題及期許政府能體認到，這問題所產生的後續環境污染，絕不亞於眼前的防疫準備。

陳建州強調，新冠肺炎自2020年2月爆發以來，大家除了每日關注那些國家封城及感染人數外，卻忽略了我們每人隨手中的口罩，卻一點一滴的在侵蝕我們的環境，如海洋保育組織「海洋亞洲（Ocean Asia）」的共同創辦人蓋瑞・斯托克斯（Gary Stokes）及聯合國，亦不斷的警告大家，我們目前估計每年約有 800 萬噸至 1,200 萬噸的塑膠廢物流入海洋，而且這個問題日趨嚴重，另外就《環境科學與技術》雜誌的一份報告，全世界每個月使用的口罩和手套估計有 1,940 億個，而且這些口罩開始污染海洋，對野生動物及植物造成生態的影響。

值此時刻，中華生技醫藥協會因一篇環境報導及參與醫藥工業技術發展中心過程中，對於這問題所產生的現象，刻正邀請專家及醫界準備就這問題，期盼提供改善方式。於此同時，國內成衣企業大廠-崑洲集團也因應疫情所需，於今年開發對環境友善且獲國際瑞士HeiQ Viro之認證崑洲集團投入高密集的製作研發成本，不僅為疫情下的口罩需求提供幫助，同時兼具友善環境的社會責任。其目的就是要提醒大眾對於環境的重視。

劉伯恩指出，長照醫學會正結合醫界與企業，盼能獲社會關注與支持。由於醫界專注於對疫情的投入下，對於生命的關懷，常與企業對於生存所在於的經營利益，常常不容易有所交集，今日在我們只有一個地球的共識下，不論是企業與醫界，更應亟思如何對於人類有所貢獻；以及醫療對於病患的就醫權益的照護，因此中華生技醫藥協會計劃盼結合醫界對於口罩合宜使用下，除了能兼顧防疫的必要性外，並也積極鼓勵業者開發具多元性抗病毒防疫產品，以期對於可日常性使用的防疫工具外，也能提供正確的價值觀，以減少不必要的浪費及曝露感染的可能。

長照醫學會將成立南部辦公室

台灣長照醫學會南部辦公室主任王冠斌。圖／業者提供



為平衡國內南、北醫療資源的發展，台灣長照醫學會在台南將成立長照醫學會南部辦公室，由王冠斌擔任辦公室主任及周明輝醫師協助推展。未來，希望藉由該辦公室主任王冠斌推動醫療資源平衡的使命及任務。

環境與防疫，呼應政府落實環境資源的決心

時值近冬季，且今年的氣溫也因專家推測，厄爾尼諾現象，造今年恐會比去年的天氣更為偏冷，也會持續影響我國氣候幾個月，就是說反常的氣候及氣溫，會持續出現很長一段時間，具體是說會出現倒春寒現象，所以，大家所擔心的室內活動會更多外，相對的，對於疫情的考驗更會造成這一波的防疫壓力，因此，在此可見防疫與環境應可兼具的可能下，期許在醫界、企業、政府共同的努力下，為防疫及環境盡一份心力。

周明輝精神科專科醫師/台南康舟診所院長/嘉南療養院兼任主治醫師/精神科診所協會

秘書長。圖／業者提供

同也是長照醫學專科醫師的周明輝醫師表示，長久以來台灣的醫療資源依然存在著城鄕之差距，特別是長照服務之資源，所以非常高興能在台南成立長照醫學南部辦公室，希望籍此行政分區的成立能夠大幅提高長照醫療的服務水準。

陳建州理事長進一步表示，人手一口罩，未來除能兼顧防疫功能外，對於環境的關懷及傷害的減少，恐怕是未來大家共同應有的社會共識與企業責任，盼政府能重視未來不是只有製造口罩外，更重要的是我們是否有長期規劃盡量減少對環保的傷害未來也要訂定回收廢棄口罩之流程，以期能達到避免環境污染之傷害。