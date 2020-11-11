尖端醫、天福天美仕簽署MOU 進行細胞領域整廠輸出

台灣尖端先進生技醫藥(4186)與銘福集團天福天美仕公司11月11日簽署合作備忘錄(MOU)，雙方將進行細胞領域整廠輸出、細胞治療與細胞儲存等相關事務合作，搶攻以骨髓間質幹細胞治療退化性關節炎、免疫細胞治療實體腫瘤等無限商機。

未來雙方合作將由尖端醫提供細胞各項儲存業務、國際認證與整廠輸出，而天福天美仕針對東南亞及大陸天福醫院及其他潛在合適單位進行相關細胞領域合作洽談與推廣。

銘福集團總裁陳福松表示，銘福集團與天福集團長期經營大陸市場，在大陸成立天福茶業，在漳州有科技學院，漳浦有天福醫院及養生村，預計2022年投入經營。

透過天福天美仕與尖端醫合作，導入細胞領域海外輸出合作；初期也會以天福醫院為基礎，鏈結更多境內外醫療與行銷資源，串接更多細胞領域的合作類型，達到雙方業務成長與嘉惠消費者的目的。

尖端醫董事長蘇文龍表示，尖端醫優秀的研發實力領先業界，於2019年尖端醫響應衛福部特管辦法與醫療院所結盟合作，共同向衛福部提出多項細胞治療計畫申請，是全台第一家通過衛福部GTP（人體細胞組織優良操作規範）細胞製備場所查核的幹細胞儲存公司，更是國內少數同時布局在幹細胞與免疫細胞兩個領域的細胞應用公司。今年更是通過退化性膝關節炎治療計劃，成為“全國第一個”符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）的骨髓間質幹細胞製備場所。

希望藉由雙方的合作，以台灣為出發，將尖端醫完整的建置經驗與技術，延伸至海外國家級醫院，協助其幹細胞實驗室軟硬體建置、人員教育、國際認證等項目，以利海外幹細胞業務佈局可以帶來營收的成長。

尖端醫與天福天美仕雙方合作，未來將以東南亞為主、大陸為輔，預計對天福醫院進行GTP整廠輸出，同時導入尖端臍帶血、臍帶經驗等的細胞儲存業務，並期望可與國際大廠合作進行細胞製造。