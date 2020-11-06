國泰護理師傳授新手爸媽度過厭奶期

根據國健署公布孕產婦關懷專線2019年度2萬3,901個問題統計顯示，新手爸媽十大熱門議題以寶寶喝奶及如何照護名列一、二，其中餵乳問題包括乳房硬塊處理方式、添加副食品的時機以及寶寶喝奶問題。對於新手爸媽來說，寶寶好吃好睡好健康最為重要，但通常在寶寶3-6個月前後，左右轉頭、舌頭推奶嘴或一聽到聲音就不喝奶了，這時可以強烈懷疑寶寶進入厭奶期，因為寶寶喝奶量驟減，會讓爸媽擔心而強迫進食，導致寶寶對喝奶產生排斥。因此，國泰台南產後護理之家諮詢護理長洪治萍透過累積數年的經驗，傳授給新手爸媽，了解寶寶厭奶常見的原因及如何度過厭奶期的技巧。

洪治萍表示，必須先排除寶寶有身體疾病方面問題，如：鵝口瘡、心臟病疾病、脹氣。一般的生理性厭奶的原因，首先，寶寶生長速度減緩，在四個月左右，體重應為出生時的兩倍，周歲寶寶體重則為三倍；再來是分心對外在人事物產生好奇，若環境中的聲光刺激(電視、手機聲音)，可能就不容易專注在喝奶上；另外，長牙喜歡咬東西及不喜歡吸吮奶瓶等，無論爸媽安撫都不願意喝，甚至奶量只有原來的1/3或1/4，寶寶可能出現厭奶的過渡階段。

洪治萍建議，新手爸媽依寶寶平常喝奶時間餵奶，環境保持單純，減少聲光刺激，避免觀看電視、手機，以免分散寶寶喝奶的注意力。只要寶寶願意，喝的下就多餵一些，不用刻意限制奶量，有時寶寶在半睡半醒會喝多一些也沒關係，若寶寶願意採少量多餐也是可行的，但不要勉強寶寶。

白天時間安排與寶寶多互動，一起親子共讀或幫寶寶按摩消耗體力，增加胃口，如果到了四個月，不妨可以考慮開始添加副食品補充營養，選擇易消化吸收且新鮮的天然食材，避免加工食品、調味品，多元嘗試每一類食物引起寶寶對食物興趣，透過湯匙餵食，訓練寶寶咀嚼、吞嚥能力，進而對進食產生好奇。千萬不要強迫寶寶喝奶，以免讓寶寶產生喝奶陰影，且也容易發生嗆奶。

國泰寶寶APP可提供簡單評估方式，寶寶每天每公斤是否有80-100cc以上奶量，來進一步觀察生長曲線，紀錄喝奶量及小便次數，寶寶體重生長曲線未偏離超過二個曲線，加上一天尿布小便有六片及重量，都在範圍之內，新手爸媽不須太擔心。因為厭奶期短為一至二個星期，或長達半年都有可能，寶寶發展中過程難以用言語表達，就得靠爸媽細心觀察了解寶寶需求，順利度過厭奶期。