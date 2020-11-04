圓點奈米5日以每股75元興櫃掛牌

台灣圓點奈米(6797) 5日以每股75元興櫃掛牌，興櫃生技醫療類股再添新生力軍；專攻分子診斷前段核酸萃取的圓點奈米，擁有獨特專利的核酸萃取技術及產品，受惠今年全球新冠疫情大流行，國內外多國分子檢測防疫訂單大爆發，帶動業績跳躍成長，前九月自結營收8.95億元，年增955％，EPS16.8元，登錄興櫃後股價走勢引人關注。

創立於2004年的圓點奈米聚焦分子診斷(Molecular Diagnostics)核酸萃取領域，十多年來團隊專注投入自動化核酸萃取機台、核酸萃取試劑、奈米磁珠及膠體金等完整產品的研發、生產及銷售服務。其核酸萃取產品可廣泛用於血液、細胞、組織、植物、細菌及病毒等檢體進行DNA/RNA萃取，供後段核酸檢測，作為精準醫療之診斷、預防、追蹤及治療疾病的依據。

值得一提的是，圓點獨家發明專利的渦流式旋轉專利技術相較國際大廠上下攪拌、移液系統等複雜的手動操作核酸萃取技術，圓點的自動萃取設備為客戶提供另一核酸萃取解決方案，降低檢體交叉汙染風險之外，也是更省力的方法。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，2020年CO VID-19(新型冠狀病毒)疫情爆發，圓點的核酸萃取產品不僅獲得國內疾管署及醫療院所使用，在今年台灣防疫上扮演要角，隨著全球疫情延燒，圓點的核酸萃取產品也迅速銷售至歐、美、亞、非多國，隨著核酸萃取技術應用之能見度大幅提升，有利圓點未來營運表現。

圓點奈米總經理簡建興表示，圓點專注於核酸檢測前段的純化及提取核酸，是核酸檢測的核心關鍵技術，現有自動化核酸萃取儀器及核酸萃取試劑皆取得衛福部醫療器材製造許可。團隊自力發的自動化核酸萃取機台，具高效的核酸萃取能力，提高實驗診斷準確度，也能每次處理多個樣品。團隊擁有生產均勻粒徑的順磁性氧化鐵(SPIO)的能力，能開發各種生命科學應用的產品，提高產品在分子診斷領域應用。

簡建興強調，圓點的目標是成為台灣最大的分子檢測試劑廠，除了既有的核酸萃取業務外，也計劃代理國際大廠的診斷試劑，目前正與國際大廠洽談合作、積極爭取貼牌的代工訂單，期盼進一步擴大圓點奈米的營業規模。

今年是圓點營運爆發成長的一年， 半年財報顯示，圓點奈米上半年營收2.99億元，稅後EPS 4.56元，營收及獲利年增分別為423％及866％，根據生技網站市場資料推估，2020年新冠肺炎核酸檢測產值為151億美元，2021年產值可達322億美元；其他疾病核酸檢測方面，2020年產值95億美元，2021年產值增至104億美元。

展望未來五年，核酸萃取試劑市場規模將從2020年3.2億美元，成長至2025年4.8億美元，圓點奈米的磁珠萃取系統為主流大宗之一，未來圓點營運成長續航力，投資人拭目以待。