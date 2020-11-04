北醫大博士班至藝群醫美集團取經 總裁王正坤親自授課

文/葉圳轍

台北醫學大學攜手藝群醫學美容集團進行教學合作；該校外籍博士生今(4)日實地參訪藝群醫學美容集團台北總部的實務經營，並由藝群總裁王正坤以英文演講，分享以「創新管理、大數據與數位化醫學教育」，如何經營連鎖醫療集團、如何在全球競爭當中脫穎而出。

台北醫學大學的世界排名一直往前邁進，穩坐台灣私立大學第一名。為了積極與國際接軌，該校管理學院設立「國際生技醫療管理博士班」，廣招外籍學生，以純英文授課，持續提高北醫的世界排名。

藝群總裁王正坤，是企管博士也是皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與長榮大學企管博士班老師。北醫教授許怡欣4日特地帶領博士班學生，參訪藝群醫學美容集團，學習該集團台北診所的營運管理、醫學教育訓練與連鎖經營模式。

藝群醫美集團總裁王正坤為北醫大博士班授課情形。圖/藝群醫美集團提供

王正坤以藝群醫美集團為例，分享如何從一家診所，發展成為全國7家連鎖診所與1家Dr.藝群保養品公司。

王正坤強調創新管理的重要性，創新除了發明新的事物之外，創新也可以是整合不同領域，成為新的營運模式。

據悉，早在1997年，王正坤就開始創新營運模式，整合醫學、教育、科技、數位化與商業經營管理成為管理診所的基本功，當時王正坤撰寫醫學美容雷射衛教書籍，採用數位化醫學照片來解釋病情的副作用，以此減少醫師與病人之間的資訊不對稱。看診電腦同時架設網際網路進行資訊查詢，收集患者大數據來制定經營策略，實施醫師讀書會議來進行教育訓練，採用視訊醫學教育來經營連鎖診所，充分告知醫學美容副作用，並且落實簽署同意書，建立誠信文化。其中數位化管理程度較高，多年前早已導入視訊會議與視訊教育，因此沒有受到今年新冠肺炎疫情的衝擊。在20多年前，這是很少見的診所營運模式。