完善的長照需要結合跨科別的參與

立法委員鄭運鵬（左）代表全聯會頒獎給對中醫醫學熱心付出的團體及個人，臺灣長照醫學會理事長劉伯恩（右）上台接受授奬表揚。圖／業者提供



10月25日中華民國中醫師全聯會舉辦會員大會，台灣長照醫學會理事長劉伯恩應邀出席，在會中報告過去一年來，在中醫師全聯會理事長柯富掦的領導下，和台灣長照醫學會攜手合作，成果斐然，期待雙方的合作未來更向前邁進一大步。

當天與會的桃園市長鄭文燦非常肯定中醫師公會全聯會對全國人民健康提升的貢獻，期勉在柯富楊理事長的領導下，會有更輝煌的成果呈現給國人。

劉伯恩表示，目前已爭取到中醫師可開立居家醫療的巴氏量表，尤其在爭取和醫學會合作參與殘障手冊之鑑定及開立亦有前瞻性的進展，往後將提升中醫師在理學檢查的精準度，特別是對於表達能力較弱的長照失智病患。

劉伯恩建議，主管機關應開放超音波檢查的給付給中醫醫療機構，畢竟在長照高齡族群中大約有三成多是中、西多重用藥的案例，如果能提供中醫師更多更精準的檢查利器，相信對整體國民健康的促進是有正面的能量。

柯富掦進一步表示，未來也會積極爭取提高中藥調劑的點值，讓中醫可以提供更優質的醫療服務水準。圖／業者提供

全聯會大家長柯富揚也報告了在新冠病毒疫情中，西醫及牙醫的健保總申報量都有下降，唯獨中醫是一枝獨秀，不但沒有下降，反而提升了許多，這表示國人對中醫治療的信賴與肯定。在長照醫療方面，公會也參與了多元化的社區長照服務項目，包括居家醫療、居家復健等服務。

另外與會的中國醫藥大學中醫學院院長孫茂峰教授表示，更深度及更專業的分科制度是提升中醫臨床及學術水準必備的條件。孫茂峰認為，中醫次專科的認證是未來的發展趨勢，將更積極推動長照醫學專科醫師的培養及訓練。