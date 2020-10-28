40歲工程師生活提不起「勁」熟男睪固酮不夠 更年期報到

世界衛生組織將每年10月28日訂為「世界男性健康日」，呼籲社會關愛男性健康，構建圓滿家庭。新竹縣一名年僅40歲的王姓工程師日前被太太「拎」進診間對著醫師「控訴」，原來太太發現先生體力每況愈下，飯後常常躺在沙發上打瞌睡，連續假日去戶外走走也沒動力，天天疲態對生活興味索然，不僅體重直線上升、體型越來越圓，影響健康之餘，也導致夫妻關係失去生活情趣。

東元綜合醫院泌尿科戴順慶醫師表示，王姓工程師經血檢發現有「睪固酮低下」的情況，證實有男性更年期障礙，經過診療補充男性荷爾蒙提高血液中睪固酮濃度，配合運動減肥後症狀逐漸改善，找回生活動力！而過往提到「更年期」，多數人都認為是女人的「專利」，其實男性隨著年紀增長也會進入更年期，由於睪固酮缺乏不會造成健康上明顯危害，導致多數熟男不易第一時間覺察，直到情緒變得暴躁影響家庭關係，或健康狀況亮紅燈後就診才發現，其年齡時間約在50歲左右，但近期發現男性更年期的年齡層有下降到40歲的趨勢。

戴順慶醫師表示，「美國聖路易大學老化男人睪固酮低下」（ADAM）問卷，可供男性更年期自我評量簡易表在家自我量測。圖／業者提供

戴順慶醫師指出，「睪固酮」能增進肌肉強度、降低體脂肪的比率、維持骨骼密度、促進紅血球製造及增進男性性慾。當睪固酮濃度下降至低於標準值350ng/dl以下（正常值為350〜1000ng/dl），就會出現男性更年期症狀。且濃度於30歲高峰後每年以1〜2%減少的速度緩慢下降；隨著年齡老化分泌睪固酮的能力逐步減弱，40歲後以每年2〜3%的速度下降，70歲後更以每年5%快速下降。男性一旦缺乏睪固酮，可能會出現肌少症、骨質疏鬆、容易疲勞、變肥胖、注意力不集中和性慾降低等症狀。

戴順慶醫師強調，睪固酮過低者罹患三高（高血壓、高血糖及高血脂）等代謝症候群機率，相較睪固酮濃度正常者高。補充睪固酮常見的方式有口服藥物、針劑注射、凝膠劑型（塗抹後經皮吸收）三種。近期市面有新鼻腔噴劑型，方便隨身攜帶使用，經鼻黏膜吸收更快讓血中睪固酮濃度穩定。建議療程時間為3〜6個月，提升睪固酮濃度至400〜600ng/dl。

男性更年期障礙跟精神科及新陳代謝科疾病很難區別，除了用藥更應注意健康飲食、積極運動、減輕體重等良好生活習慣，才是渡過男性更年期之低潮，迎向健康人生的根本之道，如果發現自己有更年期症狀，治療前一定要經過泌尿專科醫師評估，並遵從醫囑用藥且接受規律的追蹤，切勿自行隨意購買相關藥物服用，以免花冤枉錢卻傷身。

隨著年齡老化分泌睪固酮的能力逐步減弱，尤其70歲後更以每年5%快速下降。圖／業者提供

泌尿科戴順慶醫師說，當睪固酮濃度下降至低於標準值350ngdl以下，就會出現男性更年期症狀。且濃度於30歲高峰後每年以1〜2%減少的速度緩慢下降；隨著年齡老化分泌睪固酮的能力逐步減弱，40歲後以每年2〜3%的速度下降，70歲後更以每年5%快速下降。